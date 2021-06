Netto: Frau sieht Angebot in Prospekt und kann es nicht fassen – „Schlimm“

Dieses Angebot von Netto kommt offenbar nicht bei allen Kunden gut an.

Als eine Kundin es in einem Netto-Prospekt entdeckt, reagiert sie eindeutig.

Netto: Frau sieht Angebot in Prospekt

Jede Woche haben Discounter wie Netto, Aldi oder Penny besondere Angebote im Sortiment, welche oft prominent in den jeweiligen Prospekten und auch im Internet gezeigt beziehungsweise angepriesen werden.

Netto: Ein Angebot polarisiert. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Wassilis Aswestopoulos

Ein Angebot bei Netto stößt nun aber auf sehr geteilte Meinungen der Kunden. Eine Frau, welche das Angebot in einem Prospekt entdeckt hat, hat eine mehr als eindeutige Meinung zu dem Produkt. Bei dem Angebot geht es um eine Blume, genauer eine Orchidee. Es ist aber keine „Standard“-Orchidee, sondern eine gefärbte. Passend zur bald beginnenden Fußball-EM in „Deutschland Farben“. Diesen Umstand kann die Frau überhaupt nicht nachvollziehen.

---------------

Das ist Netto:

Gründung 1928, Sitz in Maxhütte-Haidhof (Bayern)

drittgrößter Discounter in Deutschland nach Aldi und Lidl

knapp 4.300 Filialen

75.000 Mitarbeiter

Umsatz 13,3 Milliarden Euro

Wöchentlich erscheint ein Prospekt mit Angeboten

---------------

Netto: Angebot sorgt für unterschiedliche Meinungen

Auf Twitter schreibt sie zu einem Foto, welches den Netto-Prospekt mit dem Angebot zeigt: „Du weißt, dass bald EM ist, wenn Supermärkte in ihren Prospekten Blumen anpreisen, die in den Farben der Deutschland-Fahne besprayt wurden.“ Eine weitere Twitter-Userin sieht das offenbar ähnlich. „OMG, das sieht ja schlimm aus! Wer kauft so etwas wohl?“, lautet ihr Kommentar.

---------------

Weitere Netto-News:

Netto: Kunden lästern über Produkt aus „Höhle der Löwen“

Netto: Kundin blättert durch Prospekt – als sie Angebote zum Muttertag sieht, wird sie stinksauer

Netto-Kundin sauer: Als sie Service an der Kasse nutzen will, passiert DAS – „Selbst erlebt!“

---------------

Auch auf der Facebook-Seite des Discounters findet sich ein Post, in welchem das Angebot kritisiert wird. Aber nicht alle Netto-Kunden haben eine kritische Meinung zu den gefärbten Ochideen. „Hübsche Blume. Warum muss eigentlich immer alles so negativ gesehen werden“, schreibt ein Mann zu dem Foto. Er sehe darin kein Problem. Solche Blumen gebe es seit Jahren. „Ich finde es einfach schön“, lautet sein Fazit.

Du weißt dass bald EM ist, wenn Supermärkte in ihren Prospekten Blumen anpreisen, die in den Farben der Deutschlandfahne besprayt wurden... #WTF #diearmenBlumen #Netto pic.twitter.com/f1Esdxhfyi — Caro von Chaos (@carovonchaos) May 30, 2021

Diesen Kunden konnte Netto also offenbar mit seinem Angebot überzeugen. Die anderen werden sich eine solche Blume wohl nicht ins Zimmer stellen. Spätestens zum EM-Start werden wohl viele Supermärkte und Discounter alle möglichen Artikel in den deutschen Farben anbieten – zumindest war es in der Vergangenheit so. (gb)