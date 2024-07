EM 2024: Fans gucken Türkei-Spiel in Kneipe – als sie DAS hören, fällt ihnen die Kinnlade runter

Irre Posse beim Kneipen-Gucken der EM 2024! Das Achtelfinale zwischen der Türkei und Österreich (2:1) am Dienstagabend (2. Juli) hatte es in sich, wurde einmal mehr von Tausenden Türken und Österreichern gesehen und im Anschluss (von den Türken) ausgiebig gefeiert. Das ist in Hamburg keine Ausnahme.

Dort trauten zwei Fans aber ihren Ohren nicht. Sie wollten die Begegnung der EM 2024 in schummriger Atmosphäre in einer Hamburger Kneipe gucken. Die Sitzbänke waren gefüllt, die Stimmung ausgelassen, die Großleinwand lief. Als dann wie vor jedem Länderspiel die Nationalhymnen der Mannschaften abgespielt wurden, fallen die Kumpel aber vom Glauben ab, wie unser Partnerportal MOIN.de berichtet.

EM 2024: Fans gucken Türkei-Spiel in Kneipe

Es ist Tradition, dass vor jedem Länderspiel die Nationalhymnen abgespielt werden. Manche Zuschauer singen mit, andere erheben sich, wiederum andere bleiben sitzen und konzentrieren sich aufs Spiel. Doch dass beim EM-Gucken in der Kneipe plötzlich der Ton ausgemacht wird, als erst die türkische, dann die österreichische Nationalhymne abgespielt wird, haut zwei Fans von den Socken!

Wie MOIN.de berichtet, war nämlich plötzlich der Ton aus – und Reggae-Musik trällerte über die Boxen in der Kneipe. Und das unmittelbar vor dem Anpfiff des EM-Abendspiels! Wie kann das denn sein? Warum schaltet die beliebte Kneipe die Hymnen vor einem Länderspiel aus, um dann Reggae abzuspielen?

Als Hymnen ertönen, fällt Freunden die Kinnlade runter

Gegenüber MOIN.de fasst ein türkischer Fan seine Gefühle zusammen: „Ich bin keiner, der bei der Hymne inbrünstig mitsingt. Aber ich hätte gern die Türkei-Hymne gehört. Für mich gehört das zu jedem EM-Spiel dazu, ist sogar für die Spannung förderlich. Ein Unding, dass da einfach der Ton ausgemacht wird. Ich dachte erst, die Kneipe hätte Probleme mit dem Sound!“ Dem war natürlich nicht so – warum die Kneipe auf die Hymnen verzichtet, kannst du hier bei MOIN.de nachlesen!