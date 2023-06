DAS wäre wirklich irre: Sehen wir Twitter-Besitzer und Tesla-Chef Elon Musk (51) und Facebook-Gründer Mark Zuckerberg (39) schon bald im Käfig gegeneinander kämpfen? Jetzt heizt auch UFC-Boss Dana White (53) dieses Gerücht an.

In der Wüste von Nevada könnte es bald zum absoluten Showdown kommen: Nachdem Mark Zuckerbergs Konzern Meta einen direkten Twitter-Konkurrenten ankündigte, hieß es von Elon Musk plötzlich: Das könnte man ja im Ring austragen! Und aus Spaß könnte jetzt Ernst werden…

Verhandlungen sollen angeblich laufen

Wie „Bild“ unter Berufung auf US-Medien berichtet, könnte es jetzt tatsächlich zum Käfig-Kampf der Multi-Milliardäre kommen. Der UFC-Boss erzählt sogar, dass Zuckerberg dem Kampf schon zugesagt habe. Die Kampfsport-Organisation um White verhandelt laut eigenen Angaben gerade mit Musk und Zuckerberg.

White: „Um eine Sache klarzumachen! Mark Zuckerberg hat gesagt: ‚Sende mir einen Ort‘. Ich habe gestern Abend mit Mark und Elon gesprochen, beide meinen es absolut ernst.“ Kürzlich kommentierte Musk auf Twitter einen Bericht, dass Zuckerberg einen Twitter-Konkurrenten aus dem Boden stampfen will. Musks Antwort folgte prompt: „Ich bin bereit für einen Käfig-Kampf, wenn er es tut, lol.“

Preis für Zuschauer steht fest

Zuckerbergs Antwort auf Instagram: „Senden Sie mir den Standort.“ Und in der UFC-Szene ist das tatsächlich eine Art Code, dass es eine Person wirklich ernst meint mit dem Kampf. Und jetzt springt auch UFC-Boss White auf den Zug auf. „Der größte Kampf aller Zeiten war Floyd und Conor, ich denke nur, dass es das Dreifache davon ist – es verdreifacht das, was das bewirkt hat. Es gibt keine Grenzen dafür, was dieses Ding machen kann“, betont White.

Angeblich soll auch schon ein Preis für die Zuschauer feststehen, wie „Bild“ berichtet. Der Kampf soll knapp 100 Dollar als Pay-Per-View kosten. Man darf also gespannt sein, ob es zu diesem legendären Kampf tatsächlich kommen wird.