Sommer-Gefühle im Eis-Café – wenn die Kunden DAS nur wüssten

Nicht nur im Sommer, sondern das ganze Jahr über sind Eis-Cafés Orte der guten Laune. Ob Erdbeer, Vanille, Malaga oder Amarena – Groß und Klein lassen sich hier gerne ein, zwei Kugeln im Hörnchen schmecken – oder gleich einen kunstvoll dekorierten Becher. Doch Vorsicht: Während du an Bella Italia oder Urlaub denkst, wirst du womöglich abgezockt!

Harte Worte, doch Verbraucherschützer Ron Perduss meint es ernst. In unserer Reihe „DER WESTEN klärt auf“ nimmt er sich Speise-Eis vor. Denn in vielen Eisdielen und Eis-Cafés drohen den Kunden zweifelhafte Machenschaften. Wer denkt, die leckeren Spezialitäten hinter der Glasscheibe in der Kühltheke werden allesamt hinten im Laden in der Küche von italienischen Eis-Konditoren frisch produziert, der irrt allzu oft.

Grelle Farben, hoch aufgetürmt? Da liegt beim Eis etwas im Argen

Ron Perduss nennt einige Indizien, damit Kunden in der Eisdiele Bescheid wissen. Erste Regel: Frisches Eis mit echtem Obst ist eher blass. Grelle oder kräftige Farben deuten auf künstliche Eis-Mischungen hin. Zweite Regel: Stehen die Eisberge in der Kühltheke stabil und hoch, sind vermutlich Zusatzstoffe drin. „Natürliches Eis liegt flach im Behälter“, erklärt der Verbraucherschützer. Mehr dazu erfährst du in dem Video, das hier im Artikel eingebaut ist. Ein bisschen hilft im Übrigen auch der gesunde Menschenverstand: Fantasie-Kreationen wie knallblaues Schlumpf-Eis haben mit natürlichem Eis wenig zu tun.

Übrigens: Es gibt deutliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Eissorten. Milcheis wird hauptsächlich aus Milch oder Milcherzeugnissen hergestellt. Es enthält mindestens 70 Prozent Milch und hat oft weitere Zutaten wie Zucker, Vanille oder Schokolade. Aufgrund seines hohen Fett- und Zuckeranteils gehört Milcheis zu den kalorienreichsten Optionen. Darauf weist die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) hin. Eine Kugel kann bis zu 25 Gramm Zucker auf 100 Gramm enthalten. Das ist der gesamte empfohlene Tagesbedarf eines Erwachsenen!

Für alle, die besonderen Wert auf wenig Fett legen, sind Sorbet und Wassereis ideale Optionen. Sorbet besteht hauptsächlich aus Fruchtsaft oder Fruchtpüree und ist auch für Veganer und Menschen mit Laktoseintoleranz geeignet. Wassereis zeichnet sich vor allem durch seinen sehr niedrigen Fettgehalt von meistens weniger als drei Prozent aus. Es wird meist aus Wasser und Fruchtsaft hergestellt, enthält aber häufig ebenfalls viel Zucker: bis zu 22 Gramm auf 100 Gramm Eis.

Ron Perduss (mehr als 325.000 Follower auf Social Media) zählt zu den gefragtesten Experten für Finanz- und Verbraucherthemen in Deutschland. In unserer Video-Reihe „DER WESTEN klärt auf“ verrät dir der ausgebildete Bankkaufmann und mehrfach ausgezeichnete Journalist, wie du Geld sparst, zu deinem Recht kommst, deine Gesundheit schützt oder üblen Tricks und Täuschungen aus dem Weg gehst. Ob im Supermarkt, beim Online-Shopping, auf dem Kreuzfahrt-Schiff, im Urlaubshotel oder eben auch im Eiscafé.