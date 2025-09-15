Flugzeug-Absturz in Rheinland-Pfalz: Maschine verschwindet vom Radar – Retter finden Wrack und Leichen

Bei einem Flugzeugabsturz in Rheinland-Pfalz bei Fließem in der Eifel starben eine 57-jährige Frau und ihr 56-jähriger Ehemann. Ihr Flugzeug verschwand am Sonntagabend (14. September) auf dem Weg zum nahegelegenen Flugplatz Bitburg plötzlich vom Radar.

Rettungskräfte fanden das Wrack erst in der Nacht auf Montag auf einem Feld. Doch was genau ist passiert? Alle bisherigen Informationen zu dem Absturz erfährst du hier.

Tragischer Flugzeugabsturz in Rheinland-Pfalz

Angehörige meldeten das Ehepaar als vermisst, nachdem es nicht von seinem Flug zurückgekehrt war. Polizei und Feuerwehr starteten umgehend eine umfangreiche Suchaktion. Gegen 2.45 Uhr am Montagmorgen entdeckten Suchkräfte schließlich das zerstörte Wrack nahe der Ortschaft Fließem. Der Notarzt konnte bei den Insassen nur noch den Tod feststellen.

Die Absturzursache ist noch unbekannt. Möglich wären ein technisches Problem, ein medizinischer Notfall oder schlechtes Wetter. Das Kleinflugzeug war auf dem Rückweg von Hamm (NRW) nach Bitburg. Laut Polizei wird in alle Richtungen ermittelt, um den Grund für diesen tragischen Flugzeugabsturz in Rheinland-Pfalz zu klären.

Ermittler der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen und Kriminalpolizei untersuchten die Unfallstelle. Auch Drohnen wurden eingesetzt, um weitere Hinweise zu sammeln. Ein Todesermittlungsverfahren soll zur Aufklärung des Flugzeugabsturzes in Rheinland-Pfalz beitragen. Wann erste Ergebnisse vorliegen, bleibt offen. (mit dpa)

