Ehemann hat Affäre: Seine Frau fasst DIESEN Rache-Plan

Brandi Lee und ihr Ehemann haben eine riesige, wunderschöne Hochzeit in Großbritannien mit der ganzen Familie und ihren Freunden gefeiert.

Für die Eheleute war es laut „Mirror“ das perfekte Fest. Nur einen Gast hätte Brandi im Nachhinein lieber nicht eingeladen: eine Freundin, mit der ihr Mann sie später betrügen würde.

Ehemann betrügt Frau – die hat einen genialen Plan

Wenige Zeit später fliegt die Affäre auf. Brandi reicht sofort die Scheidung ein – und schmiedet für ihre persönliche Genugtuung einen fiesen Racheplan gegen den untreuen Ex.

Nach der gescheiterten Beziehung hörte der Ärger zwischen den Ex-Eheleuten nicht auf. Laut Scheidungsvertrag muss Brandi 7500 Pfund an ihren untreuen Ex-Mann zahlen.

+++ Nach Hochzeit: Ehefrau verliebt sich neu – ausgerechnet in IHN +++

Scheidungsvertrag wird richtig teuer

Das machte Brandi wütend, schließlich war nicht sie diejenige, die ihren Partner betrogen hat. „Aber es ist, was es ist und ich muss wegen des Gerichtsbeschlusses blechen. Also zahle ich auch!“, kündigte die Mutter zweier Kinder beim „Mirror“ an.

Die zu zahlende Summe stand fest, nicht aber die Art und Weise, wie sie zu zahlen sei. Und da kam Brandi eine ziemlich „schwere“ Idee. Sie ging schnurstracks zu ihrer Bank, mehrere Eimer im Gepäck.

--------------------

Mehr Themen:

--------------------

Unzählige Münzen für den Ex

Dort hob sie Bargeld von ihrem Konto ab – allerdings nicht in Form von Geldscheinen. Sie bat die Mitarbeiterinnen, die 7500 Pfund möglichst klein auszuzahlen.

Und so wanderten unzählige Pence-Münzen im Wert von 7500 Pfund über den Tresen. Und die brachten insgesamt stolze 160 Kilogramm auf die Waage. Die Eimer und Kisten voll mit Münzen ließ Brandi dann an ihren Ex liefern.

Betrogene Frau setzt humorvollen Schlusspunkt unter die Beziehung

Leider konnte Brandi die Reaktion ihres Ex laut dem „Mirror“ nicht mit ansehen.

Aber der Scheidungsvertrag war endlich erfüllt, und Brandi konnte mit der belastende Beziehung ein für alle Mal abschließen – mit einem triumphierenden Lächeln im Gesicht. (vh)