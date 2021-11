Die Edeka-Gruppe ist die größte Supermarktkette Deutschlands. Gegründet wurde die Edeka AG & Co. KG 1907 in Leipzig. Heute hat sie ihren Hauptsitzt in Hamburg.

Manchmal gibt es sie, die Liebe auf den ersten Blick!

Eine Edeka-Kundin hatte einen magischen Blickkontakt mit einem anderen Kunden beim Bäcker in einer Supermarkt-Filiale in Bad Emstal.

Seither sucht sie verzweifelt nach dem Unbekannten, der ihr Herz erobert hat. Um die Begegnung beim Edeka im Ortsteil Sand wieder aufleben zu lassen, hat sie sich jetzt etwas ganz Besonderes ausgedacht – und geht aufs Ganze.

Es war der 17. April, ein Samstag, um 8.30 Uhr: Zu diesem Zeitpunkt sah die Frau aus Bad Emstal zum ersten Mal den „magischen Mann“ an der Bäckertheke im Edeka. Sie sahen sich an und die Kundin spürte sofort, dass da etwas Besonderes in seinem Blick war. Doch anstatt den Unbekannten anzusprechen, schob sie ihren Einkaufswagen aus der Filiale und setzte sich in ihr Auto, um vom Parkplatz zu fahren.

Edeka: Kundin trifft ihren Traummann beim Einkaufen – dann fasst sie sich ein Herz und macht DAS (Symbolbild). Foto: imago/Michael Gstettenbauer

Doch was sie damals noch nicht wusste, sie würde sich Hals über Kopf in den Mann verlieben – und ihn bis heute nicht wiedersehen. Sie verbrachte seit diesem Schicksalstag viele Samstage bei diesem Edeka und hoffte, ihren Traummann dort wieder anzutreffen. Aber auch mehrere Zeitungsannoncen und Facebook-Posts ergaben keinen Erfolg.

Daher musste die verzweifelte Frau kreativ werden und veröffentlichte Ende Oktober ein Video auf Youtube, worin sie ihre Geschichte mit Lego-Figuren nachspielt.

Edeka: Eine Frau verliebte sich während ihres Einkaufs. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Schöning

In dem Stop-Motion-Video erzählt sie detailliert nach, was an dem 17. April und seither geschehen ist.

Dort beschrieb sie auch ihren Traummann: 1,80 bis 1,85 Meter groß, etwa 50 Jahre alt und grauhaarig. „Noch nie in meinem Leben hat mich jemand so angesehen, wie du es an diesem Morgen getan hast“, schrieb sie dazu.

Bisher hatten sich schon über 50 Männer bei ihr gemeldet, doch ihr Traummann war nicht dabei. Vielleicht hat sie ja jetzt mit dem Video Glück.

