Edeka-Kundin macht Entdeckung und hält deshalb ganze Werbekampagne für unglaubwürdig

Die Edeka-Supermärkte sind wie viele deutsche Lebensmittelketten zunehmend an Nachhaltigkeit orientiert, werben mit regionalen Produkten, plastikarmer Verpackung und Bio-Waren. Genau vor diesem Hintergrund machte eine Edeka-Kundin eine Entdeckung, die bei ihr einfach nur Wut auslöste.

Edeka: Kundin sieht DIESES Angebot und wird wütend

Bereits seit 2012 sind Edeka und die Umweltschutzorganisation WWF offizielle Nachhaltigkeits-Partner.

Im Rahmen dieser Kooperation können Kunden bei Edeka aktuell Treuepunkte pro 10 Euro Einkaufswert sammeln – bereits ab fünf Treuepunkten gibt es ein Schleich-Spielzeugtier zum Sonderpreis für 2,19 Euro.

Doch nicht alle Supermarkt-Besucher scheinen sich über die Aktion zu freuen – so stößt einer Frau ein Detail an dem Aufsteller mit den Spielfiguren besonders sauer auf.

Edeka-Kundin: „Thema verfehlt, muss man da leider sagen...“

Auf der Facebook-Seite von Edeka thematisiert sie ihre Entdeckung: „Edeka, ernsthaft?? Ihr redet von NACHHALTIGKEIT und dann soll man SOWAS kaufen bzw. Punkte sammeln dafür?“

Offenbar stört sich die Frau nicht an den Schleich-Tieren an sich, sondern an der Art, wie sie vertrieben werden. „Habt Ihr mal gesehen, wieviel unnützes PLASTIK an den Tieren ist?“ So ist jeder Bär einzeln in einer Tüte verpackt, und die Giraffen, Schlangen und Haie stehen offensichtlich jeweils in Plastik-Halterungen.

„Thema verfehlt, muss man da leider sagen“, so das Urteil der Kundin. Eine andere Kundin stimmt der Kritik zu, ein Mann entgegnet, dass Edeka nichts dafür könne.

Wer auch immer für den Aufsteller verantwortlich ist – ganz Unrecht hat die Edeka-Kundin mit ihrer Ansage nicht. (kv)