Edeka-Markt mit wichtiger Botschaft an alle Kunden: „Möchten um euer Verständnis bitten, ...“

Die Supermarktkette veröffentlichte bereits Anfang Juni eine Pressemitteilung, dabei ging es um die Absenkung der Mehrwertsteuer ab dem 1. Juli 2020. Ein Edeka-Markt bittet seine Kunden nun um Verständnis. Was bedeutet das für die Verbraucher?

Edeka: Wichtige Botschaft an alle Kunden

Die Regierungskoalition hatte bereits vor Wochen die Reduzierung der Mehrwertsteuer beschlossen. Vom 1. Juli bis zum 31.Dezember 2020 beträgt die Mehrwertsteuer in Deutschland nur noch 16 bzw. 5 Prozent.

Die Senkung soll die Verbraucher deutlich entlasten. In der Mitteilung begrüßte Edeka die Maßnahme der Regierung sehr. Der Konzern gehe von einem „deutlichen Konjunkturimpuls für Deutschland“ aus.

Die Senkung der Mehrwertsteuer will die Supermarktkette an seine Kunden weitergeben!

Edeka hat eine wichtige Botschaft an alle Kunden! (Symbolbild) Foto: imago images / Die Videomanufaktur

Das ist Edeka:

Edeka wurde 1907 in Leipzig gegründet

Der Name Edeka ist eine Abkürzung für „Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler im Halleschen Torbezirk zu Berlin“

Edeka hat 381.000 Mitarbeiter (Stand 2019)

Im Jahr 2019 betrug der Umsatz von Edeka 55,7 Milliarden Euro

Edeka-Markt bittet um Verständnis

Doch der Beschluss hat nicht nur Vorteile: Wie der Edeka-Markt Center Zerbst (Sachsen-Anhalt) auf seiner Facebookseite mitteilt, bringe sie auch einen enormen, zusätzlichen Aufwand für das Personal mit sich.

„Die abgesenkten Preise sind bereits ab Montag (29.06.) im Kassensystem aktiv, müssen aber auch an den Regalen ausgezeichnet werden“, erklärt der Supermarkt.

Der Markt habe ca. 45.000 Artikel. „Ihr könnt euch sicher vorstellen, das das an Mehrarbeitet bedeutet. Deshalb möchten wir an dieser Stelle um Euer Verständnis bitten, wenn zum Zeitpunkt der Umstellung vielleicht noch nicht alle Artikel mit dem abgesenkten Preis am Etikett ausgewiesen sind“, teilt der Edeka-Markt in einem Beitrag mit.

Ein Problem, das auch anderen Supermärkten blühen könnte.

Das halten die Edeka-Kunden davon

Auf Facebook haben die Kunden durchaus Verständnis. Eine Nutzerin schreibt beispielsweise unter den Beitrag: „Kein Stress. Mehr als arbeiten könnt ihr auch nicht. Stellt ein Hinweisschild auf und gut.“

In den rund 7000 Edeka-Märkten und auch allen anderen Supermärkten und Discountern können sich Kunden ab dem 1. Juli auf günstigere Preise freuen.

FDP kritisiert Mehrwertsteuersenkung

Bundesrat und Bundestag hatten die Mehrwertsteuersenkung im Rahmen des Konjunkturpakets beschlossen. Doch nicht alle sind davon begeistert: So kritisiert die FDP die Maßnahme als „Strohfeuer“. „Die 20 Milliarden Euro hätte man besser in eine dauerhafte Entlastung der Menschen und Unternehmen gesteckt, etwa durch die vollständige Abschaffung des Soli oder des sogenannten Mittelstandsbauchs“, so der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, Marco Buschmann, zur Deutschen Presse-Agentur in Berlin. (mia)