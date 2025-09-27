Preis für Weihnachtsleckerei sorgt bei Edeka-Kundin für Entsetzen: „Abzocke ohne Ende“

Bei deinem Supermarkt oder Discounter des Vertrauens ist seit wenigen Wochen schon das zu sehen, was noch wenige Monate hin ist: Leckereien aus der Weihnachtszeit. Ob erste Lebkuchen-Produkte oder Weihnachtsschokolade – Rewe, Edeka und Co. haben bereits das Sortiment weihnachtlich erweitert (>>>hier erfährst du mehr).

Und das stößt vielen ziemlich übel auf, wie einer Edeka-Kundin! Vor wenigen Tagen teilte sie auf „Threads“ nämlich einen Schnappschuss eines großen Stapels Dominostein-Verpackungen. Dazu schrieb sie: „Ich war heute im Edeka. Ihr glaubt es nicht 4,59 Euro für Dominosteine. Wer soll das noch bezahlen?“

Edeka-Kunden außer sich

Viele Nutzer können ihren Unmut nachvollziehen. „Ich werde es dieses Jahr boykottieren“, „Unfassbar. Selbst Lebkuchen fast 5 Euro. Das ist Abzocke ohne Ende“ oder „Ich esse wahnsinnig gerne Dominosteine, aber dieses Jahr nicht. Das sind Wucherpreise“, kommentieren unter andere drei Social-Media-User.

+++Penny-Kundin ungläubig, als sie DAS im Regal sieht: „Es ist September“+++

Statt die Preise direkt zu verteufeln, versucht ein anderer das Ganze einmal einzuordnen und schreibt: „Kakao: erhebliche Ernteausfälle in Westafrika durch Wetterumschwünge und El nino. Aprikosenfüllung/Persipan: erhebliche Ernteausfälle in der Türkei durch Spätfrost. Weizen/Mehl: Getreidemärkte durch Krieg in der Ukraine belastet.“

Mehr spannende Themen haben wir hier für dich:

Diese Erhöhung der Preise dürfte vielen Kunden bereits bekannt vorkommen, denn schon zu Ostern waren die beliebten Schoko-Hasen dieses Jahr deutlich teurer. Neben der Kakaokrise lag das aber noch an einem anderen Faktor: die Saisonalität! „Sie werden in kleineren Mengen produziert und sind aufwendig gestaltet. Eine einfache Schokoladentafel ist deutlich günstiger herzustellen als Hohlfiguren“, erklärte Stephan Lüger, Chefeinkäufer bei Knuspr, gegenüber dieser Redaktion (mehr dazu >>>hier).