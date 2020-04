Edeka: Kundin steht vor vollem Klopapier-Regal – und macht DAS

Will sich Edeka am Klopapier-Verkauf bereichern? (Symbolbild)

Es ist ein wahrlich seltener Anblick bei Edeka: ein volles Klopapier-Regal. Denn die weißen Blätter sind dank Hamsterkäufen seit Wochen schwer zu bekommen. Täglich kommen enttäuschte Edeka-Kunden mit leeren Händen aus dem Laden. Doch was eine Frau jetzt erlebte, macht sprachlos.

Packungen Klopapier, soweit das Auge reicht. Natürlich immer mit dem Vermerk, dass nur eine Packung pro Kopf gekauft werden darf. Fasziniert von diesem Anblick ist auch eine Edeka-Kundin. Doch statt sich schnell mehrere Exemplare zu schnappen, greift sie zum Smartphone.

Edeka: 5,99 Euro für Klopapier

Ein Foto von ihrem Fund postet sie auf der Facebookseite von Edeka. Denn sie ist mächtig enttäuscht von der Supermarkt-Kette. Was sie so enttäuscht? Der Preis. Denn ganze 5,99 Euro will Edeka für acht Rollen Klopapier haben.

Die Edeka-Kundin schreibt: „Will man hier noch Profit aus der ganzen Sache schlagen oder was rechtfertigt den unverschämten Preis?“

Auf Großhandelsseiten ist ersichtlich: Der Einkaufspreis liegt bei gerade einmal der Hälfte. So kosten bei einem Anbieter zum Beispiel 96 Rollen 35,20 Euro. Das wären etwa 2,93 Euro pro Packung.

Doch es kommt noch krasser. Bei ebay wird genau die gleiche Packung für 8,99 Euro angeboten. Den Vogel schießt ein Angebot im Markplatz von Real ab. Dort können weitere Anbieter – ähnlich wie bei Amazon – Waren zum Verkauf einstellen. Ganze 14,13 Euro kostet das Toilettenpapier dort. Mehr als doppelt so viel wie bei Edeka.

Real verlangt sogar noch mehr für die weißen Blätter. Foto: Screenshot Real.de

Eins ist klar: trotz des hohen Preises wird das Regal nicht lange voll bleiben. (ldi)