Edeka: Große Abzocke aufgedeckt – Trick sorgt deutschlandweit für Aufsehen

Ein dreister Trickbetrug sorgt in mehreren Edeka-Filialen für Aufregung! Nun meldet sich sogar ein Inhaber zu Wort.

Doch wie genau der Betrug ablief, sorgt für noch mehr Erstaunen und Besorgnis. Nun ermittelt sogar die Polizei und warnt vor diesen Machenschaften.

Edeka: Harmlose Anfrage endet in krimineller Handlung

Alles begann in einer Filiale von Edeka in Amerang (Bayern). Dort betrat ein Pärchen den Laden und bat die Kassiererin, vier 100-Euro-Scheine zu wechseln – doch das war nicht der einzige Wunsch des Pärchens. Sie stellten außerdem Fragen zu speziellen Zigaretten und verwickelten die Kassiererin in eine unübersichtliche Situation. Eine harmlose Anfrage?

Für Edeka-Chef Stephan Helma sieht es nach einem gezielten Betrug aus. „Bei dieser Aktion muss der Betrug stattgefunden haben“, erklärt er gegenüber „Merkur.de“. Er ist sich sicher, dass genau diese Täter auch in seiner anderen Filiale in Halfing zugeschlagen haben. Auch hier fehlten exakt 400 Euro in der Kasse – und das alles in nur wenigen Stunden.

Helma ist mit den Nerven am Ende: „Es ist einfach unfassbar, dass solche dreisten Betrüger in unseren Filialen zugeschlagen haben!“ Der Verdacht, dass es sich um denselben Täterkreis handelt, wird durch die Ähnlichkeit der Vorfälle in beiden Geschäften gestützt.

Auch die Polizei bestätigt den Vorfall und teilt mit, dass eine Anzeige bei der Polizeiinspektion in Prien erstattet wurde. Die Ermittlungen laufen. „Solche Fälle kommen immer mal wieder vor“, so die Beamten auf Nachfrage. Die Ermittler haben bereits das Videomaterial der Edeka-Filialen gesichtet und geben sich zuversichtlich: „Die Chancen stehen nicht schlecht, dass wir die beiden Betrüger finden.“

„Tätet agieren wie Heuschrecken“: Polizei-Chef warnt vor Edeka-Tätern

Doch auch in anderen Regionen werden ähnliche „Reisende Täter“ beobachtet, die immer wieder dieselben Methoden anwenden und die gleichen Geschäfte abklappern. Denn der Trickbetrug, bei dem den Geschäften Geld „durch den Wechsel von Scheinen“ entwendet wird, ist deutschlandweit ein immer wieder auftretendes Problem, besonders in städtischen Gebieten.

Auch Polizeichef Markus Steinmaßl von der Polizei in Wasserburg warnt: „Die Täter agieren wie Heuschrecken – sie überfallen bestimmte Regionen und machen so „Masse“. Leider sind auch immer wieder gut informierte Bürger betroffen.“

Es wird klar: Der Geldwechseltrick ist eine gängige Betrugsmasche, bei der Täter versuchen, durch Ablenkung oder mehrere Wechselwünsche eine unübersichtliche Situation zu schaffen, um unbemerkt Geld aus der Kasse zu stehlen.

Auch die Polizei warnt, immer vorsichtig zu sein und empfiehlt, das Wechselgeld nachzuzählen – auch wenn man es nur kurz darauf wieder zurücknimmt.