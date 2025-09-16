Edeka startet Bonusprogramm! Schon bei der Registrierung verliere ich die Lust

Die Kooperation von Edeka und Payback seit Anfang dieses Jahres war für viele Kunden wohl der erste Coup. Hier kann mittlerweile fleißig nach Punkten gejagt werden, die sich am Ende in Form von Prämien oder barem Geld einlösen lassen. Mehr Infos dazu etwa hier >>>.

Während Konkurrent Rewe den Jahreswechsel zum Anlass nahm, sein eigenes Bonusprogramm einzuführen, hielt sich Edeka da bislang bedeckt. Kurzfristig bringt der Supermarkt-Riese aber seine eigene kleine Bonusaktion an den Start. Ein Test dieser Redaktion sorgt aber schnell für Ernüchterung.

Edeka lässt Kunden bei Bonusprogramm sparen

Unter dem Reiter „Prämien“ werden Edeka-Kunden jetzt in der App auf die Treue-Aktion aufmerksam gemacht. Wer daran teilnehmen will, muss sich laut Informationstext nur anmelden beziehungsweise registrieren und schon können digitale Sticker gesammelt werden. Der erste Haken: Nur pro 20 Euro Einkaufswert gibt es einen Treuepunkt. Davon müssen 15 an der Zahl gesammelt werden, um einen Prämien-Sonderpreis zu gewinnen. Dafür muss lediglich ein QR-Code an der Kasse gescannt werden und schon wird die digitale Sammelkarte munter gefüllt. Wie Edeka bei Facebook angibt, soll das ein 5-Prozent-Rabatt-Coupon für den nächsten Einkauf sein. So weit, so gut.

Der nächste Haken versteckt sich aber schon im Kleingedruckten: So heißt es hier, dass nicht rabattfähige Artikel schon von der Bonusaktion ausgenommen sind. Haken Nummer drei: Die Aktion läuft nur im Zeitraum vom 8. September bis 5. Oktober 2025. Kunden müssen sich also ranhalten, wenn sie den Spar-Coupon erhalten wollen.

Kunden genervt

Doch schon beim Test dieser Redaktion zeigt sich schnell: Die Edeka-App hat ihre ganz eigenen Tücken. Denn beim Versuch, sich zunächst einmal nur in der App zu registrieren, bin ich bereits kläglich gescheitert. Immer wieder lande ich bei dem Versuch, meine Anmeldung per E-Mail zu bestätigen, in einer Endlosschleife und komme wieder beim Anfangsreiter aus. Nach fünf Versuchen, gelingt es mir immerhin, in einem neuen Reiter zu landen, der mich mit einem kleinen animierten Herz wohl für meine Mühen belohnen soll. Nach einigen Minuten Wartezeit, in denen weiter nichts passiert, gebe ich aber endgültig auf, denn meine Geduld ist am Ende. Aus der Traum vom Treuepunkte sammeln!

Bei der Anmeldung bei der Edeka-App hakt es schon enorm. Foto: DER WESTEN/Laura Merz Mehr als ein Ladeherz bekomme ich nicht als Belohnung für meine Mühen. Foto: DER WESTEN/Laura Merz

Und: maximaler Aufwand, für wenig Lohn. Denn rechnet man sich die ganze Sache mal durch, dürfte schnell die Ernüchterung folgen. Denn um gerade mal fünf Prozent seines Einkaufs zu sparen, müssen binnen eines Monats satte 300 Euro investiert werden. So viel gibt wahrscheinlich noch nicht mal eine dreiköpfige Familie fürs Einkaufen aus!

Mit meinem App-Problem scheine ich aber nicht allein zu sein, wie ein Blick in die Kommentare unter dem Facebook-Beitrag zum neuen Treueprogramm von Edeka zeigt. „Die App ist seit dem Update vor 8 Tagen eine Katastrophe und es lohnt sich durch die Änderungen nicht mehr wirklich“, offenbart so etwa eine Kundin. „Seit dem letzten Update unbrauchbar geworden. Trotz mehrmaliger Neuinstallation. Schade“, pflichtet die nächste bei. „Es ist schade, dass die App nicht mehr für ältere Betriebssysteme zur Verfügung steht, wenn man wirklich sparen muss und sich kein neues Handy leisten kann“, kritisiert die nächste.

Viele weitere sind generell genervt davon, dass beim Einkauf nur noch das Handy gezückt werden soll. Auch Kritik an der Bonusaktion selbst ist in der Kommentarspalte zu lesen: „Also muss man 300 Euro ausgeben, damit man circa 7 Euro (wenn überhaupt) sparen kann?“, entlarvt auch eine Kundin. Für mich wäre es den Aufwand, das Geld und vor allem den Frust am Ende definitiv nicht wert.