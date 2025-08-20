Edeka & Co. geben Kunden Versprechen – doch kaum einer glaubt seinem Supermarkt

Vertrauen ist alles – gerade beim Einkaufen. Doch Supermärkte wie Edeka & Co. müssen genau hier kämpfen. Eine neue Umfrage zeigt: Viele Verbraucher glauben den Tierwohl-Versprechen der Lebensmittelhändler kaum. Die Diskrepanz zwischen teuren Werbekampagnen und dem tatsächlichen Glauben der Kunden könnte größer kaum sein.

Die Ergebnisse sind für Edeka & Co. verheerend. Trotz Marktführerschaft und millionenschwerer Kampagnen enttäuscht das Vertrauen in die Versprechen rund um Tierwohl. Warum viele Kunden skeptisch bleiben, erfährst du in den folgenden Absätzen.

Vertrauen in Edeka und Co. bleibt niedrig

Eine Umfrage der Albert Schweitzer Stiftung zeigt ernüchternde Zahlen für Edeka und Co. Nur 11,6 Prozent der Befragten äußern überhaupt Vertrauen in die Tierwohl-Versprechen. Der Rest bleibt skeptisch oder unentschieden. Besonders Edeka steht trotz intensiver Eigenwerbung im Fokus der Kritik.

+++ Was Kunden nicht wissen – aus diesem Grund gibt es keine Klos bei Aldi, Edeka und Co. +++

Von 2.500 befragten Personen gaben nur 1,9 Prozent an, Supermärkten beim Thema Tierwohl „auf jeden Fall“ zu vertrauen. Ganze 61,5 Prozent hingegen äußerten wenig oder gar kein Vertrauen. Besonders bemerkenswert: Auch Edeka, Deutschlands Marktführer, konnte beim Vertrauen nicht überzeugen.

Edeka & Co.: Kritik von allen Seiten

Allgemein sehen Verbraucher Händler wie Edeka & Co. in einer schwierigen Position. Trotz teurer Werbung dominieren Zweifel an den Lieferketten. Greenpeace und die Albert Schweitzer Stiftung prangern schon lange die Haltungsformen bei Edeka an.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

„Edeka investiert viel in große Werbekampagnen, doch die Verbraucher lassen sich davon nicht täuschen“, erklärt Irina Fronescu von der Albert Schweitzer Stiftung. Die Kritik bleibt laut – mehrere zehntausend Menschen haben bislang Petitionen gegen Edekas Tierwohl-Strategie unterzeichnet.

Forderungen an Edeka und Co. bleiben unverändert

Kritiker fordern nicht nur Transparenz, sondern auch konkrete Fortschritte bei Edeka & Co. „Andere Händler haben längst Schritte gegen Tierleid eingeleitet“, sagt Fronescu. Sie sieht Edeka in der Verantwortung, Marktmacht für echte Veränderungen zu nutzen.

Verbraucher bleiben misstrauisch, solange keine klaren Tierschutzpläne vorliegen. Die Umfrage macht deutlich: Mit Lippenbekenntnissen geben sich die meisten Kunden nicht zufrieden. Edeka & Co. müssen handeln, sonst bleibt das Vertrauen weiter auf dem Tiefpunkt.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.