Edeka: Supermarkt will für DIESE Produkte werben – doch die Kunden fangen an zu motzen

Damit hat Edeka sicher nicht gerechnet.

Als Edeka auf seiner Facebook-Seite eine Werbung zeigt, kritisieren viele Kunden die beworbenen Produkte.

Edeka: Werbung für DIESE Produkte sorgt für viel Kritik

Eigentlich hört sich der Slogans, mit dem Edeka die Produkte bewirbt, sehr vielversprechend an: „Die volle Vielfalt für dich. Und Prima fürs Klima“, heißt es in dem Video.

Einige Kunden der Supermarktkette sehen das aber offensichtlich ganz anders.

Edeka-Kunde: „Ich geh dann gerne zu Aldi und Lidl“

Bei den beworbenen Produkten handelt es sich um vegane Lebensmittel wie einen Haferdrink oder eine Salat-Mayonese. In dem Post heißt es: „Bei uns findet ihr eine große Auswahl an klimafreundlichen Lebensmitteln für einen veganen Alltag!“

Diese Aussage scheint einigen Edeka-Kunden aber ganz und gar nicht zu gefallen. Ein User schreibt: „Aha - No Dairy no Cry - na dann räumt schon mal die Kühltheke für gesunde Milchprodukte aus - u.a. probiotische Produkte, Joghurt, Dickmilch ...Ich geh dann gerne zu Aldi und Lidl!“

Edeka: Kunden kritisieren die Werbung

Ein weitere kommentiert: „Und ? Dafür ist es völlig überteuert , völlig übertrieben in Plastik verpackt und was da alles drin ist um das zusammen zu halten zb.... Sachen die sonst auch in Tapeten kleister drin sind und im den Geschmack da rein zu bekommen usw .... Da ist meistens nichts natürliches mehr dran bzw drin.“

Allerdings gab es auch positives Feedback zu den Produkten. Eine Userin schrieb: „Ich liebe eurer Eis "no dairy No cry" ohne Kuhquälerei. Die Verpackung dazu ist richtig cool und creativ. Super gemacht.“ Insgesamt wurde in den Kommentaren deutlich mehr Kritik als Lob geäußert. (gb)