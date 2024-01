Edeka: Amerikaner betritt deutsche Filiale und rastet bei diesem Anblick aus – „Was zur Hölle?“

Dass Amerika und Deutschland in vielen Dingen nicht unterschiedlicher sein könnten, ist längst kein Geheimnis mehr. Auch beim Einkaufen gibt es einige Unterschiede, die vielen Amerikanern gar nicht bewusst sind.

Ein Kunde hat sich beim Betreten eines Edeka-Marktes gefilmt und zeigt in seinem Video die Unterschiede zwischen amerikanischen und deutschen Supermärkten. Dabei erklärt er auf Englisch, was es mit den einzelnen Dingen auf sich hat. Auf dieses Video reagiert ein junger Amerikaner mit seiner eindeutigen Meinung.

Bei diesem Edeka-Anblick rastet der Amerikaner aus

„Das ist eines der vielen Dinge, die ich mag. Wenn man in den Supermarkt geht, gibt es am Eingang solche Schließfächer, wo man seine Sachen unterbringen kann“, erklärt der Edeka-Kunde in seinem Video. Der Amerikaner flippt bei diesem Anblick völlig aus: „Die haben Schließfächer in ihren Supermärkten? Was zur Hölle??“, schreit er in sein Mikrofon. Er ist fassungslos. „Die Amerikaner machen alles falsch“, fügt er im nächsten Satz hinzu.

Der Edeka-Einkäufer erklärt weiter: „Es ist hier nicht in LA, wo alle ihre gr0ßen Rucksäcke mitnehmen und vollstopfen. Eine gute Idee.“ Das sieht auch der Amerikaner so. Doch nicht nur die Schließfächer verblüffen ihn. Auch die Brötchenauslage beim Bäcker begeistert ihn.

„Die größten Unterschiede zwischen Amerika und Deutschland“

In den Kommentaren amüsieren sich viele über die erstaunte Reaktion des Amerikaners. Schließlich ist das alles für uns normal. Und doch fehlte manchem etwas. „Schade, dass er nicht viel Obst und Gemüse gezeigt hat. Dann würde man die größten Unterschiede zwischen Amerika und Deutschland sehen“, kommentiert ein User. Schließlich sei in großen Teilen der USA noch vieles in Plastik und Verpackungen verpackt. „Ich hoffe, dass dein Land eines Tages auch besser wird“, schreibt ein anderer User fast schon spöttisch.

Dass der Anblick einer Edeka-Filiale so manchen Amerikaner schockiert, ist für uns im ersten Moment natürlich amüsant. Aber wahrscheinlich würden wir genauso reagieren, wenn wir zum ersten Mal Dinge sehen, die in den USA normal sind.