Edeka: Irrer Gurkenpreis! Jetzt reagiert die Supermarkt-Kette

Der Gang zu Supermärkten wie Edeka oder Rewe ist für viele Kunden in den vergangenen Monaten immer mehr zu Qual geworden. Grund dafür sind die immer weiter in die Höhe schießenden Preise für viele Lebensmittel.

Auch in diesem Jahr bleiben die Kunden nicht von Preiserhöhungen verschont. Doch ein Preis hat nun für ordentlich Wirbel gesorgt. Dabei geht es um Gurken. Auch Edeka hat sich mittlerweile zu dem Thema geäußert.

Edeka: Sehr stolzer Preis für Salatgurke

Dass man im Supermarkt in letzter Zeit immer wieder gestiegene Preise für Lebensmittel präsentiert bekommt, dürfte mittlerweile niemanden mehr überraschen. Doch manchmal können Kunden dennoch nicht glauben, was sie auf den Preisschildern lesen. So auch in einem Fall bei Edeka.

Hier geht es um eine Salatgurke. Ein Video auf Tiktok ging viral. In diesem ist zu sehen, dass der Preis für die Gurke in einem Edeka in Hamburg stolze 3,29 Euro beträgt. Unter den Nutzern sorgte das für Ärger und Unverständnis. „Ziemlich teuer für Wasser mit grüner Schale“, lautet ein Kommentar. Ein weiterer Nutzer schreibt: Wenn du irgendwo Gurkensalat bekommst, weißt du, die Leute sind wohlhabend.“ Nun hat Edeka selbst zu dem Thema Stellung bezogen.

Edeka äußert sich zu irrem Gurkenpreis

Ist es ein Einzelfall oder kosten die Salatgurken in allen Märkten von Edeka mittlerweile so viel? „Nach Rücksprache mit dem entsprechenden Marktpersonal können wir bestätigen, dass das Produkt zum Zeitpunkt der Aufnahme so verkauft wurde“, sagte eine Sprecherin des Unternehmens zu „t-online“.

„Hierbei handelt es sich jedoch um einen Einzelfall. Mittlerweile wurde der Preis dort nach unten korrigiert“, heißt es weiter. Wegen der genossenschaftlichen Struktur des Unternehmensverbundes könne man aber keine pauschalen Aussagen zur Preisentwicklung treffen. In den meisten Edeka-Filialen koste eine Gurke aktuell etwa 2,99 Euro.