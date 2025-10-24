Edeka macht es schon wieder – Kunden bemerken es vor allem bei Nacht

Nach der Arbeit noch zu Edeka hetzen, um die letzten Einkäufe zu erledigen, und sich mit anderen gestressten Einkäufern an der Kasse anstellen – dieses Szenario kennen viele, immerhin machen viele Supermärkte bereits um 20 Uhr zu.

Doch genau das will nun ein Edeka-Markt ändern. Viele Kunden werden es in der Nacht bemerken, immerhin geht es um die Öffnungszeiten.

Edeka: Öffnungszeiten ändern sich – Kunden können jubeln

In der kleinen Gemeinde Gossersweiler-Stein in der Südpfalz gibt es nämlich bald eine Lösung, die für viele einfach nur genial sein müsste: ein Supermarkt, der immer geöffnet hat – sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag, ganz ohne Personal an der Kasse. Edeka-Kaufmann Benedikt Paul macht all das möglich. Am Dienstag, 28. Oktober 2025, eröffnet er in der Madenburgstraße 5 seinen zweiten vollautomatisierten Markt – ein Projekt, das nicht nur in der Region für Aufmerksamkeit sorgt.

Bereits sein erster Laden dieser Art läuft erfolgreich. Jetzt folgt der nächste Schritt. Gerade auf dem Land wird es zunehmend schwieriger, den täglichen Einkauf direkt vor der Haustür zu erledigen. Viele kleine Läden mussten schließen, größere Märkte liegen oft kilometerweit entfernt. Wer kein Auto hat – oder einfach keine Zeit – hat ein Problem.

Vollautomatisiert und rund um die Uhr geöffnet

Genau hier setzt das Konzept von Benedikt Paul an: vollautomatisierte Dorfläden, die rund um die Uhr zugänglich sind und das Wichtigste bieten, was man im Alltag braucht. Obst, Gemüse, Molkereiprodukte, Brot, Konserven, Getränke – alles, was im Kühlschrank nicht fehlen darf. Der Zugang zum Edeka-Laden erfolgt über eine App oder EC-Karte. Nach dem Einchecken können die Kunden ganz normal durch den kleinen Markt gehen, Produkte aus den Regalen nehmen und ihren Einkauf am Selbstbedienungsterminal bezahlen – kontaktlos, digital, unkompliziert.

Einfacher geht’s kaum. Und das Beste: Der Laden schläft nie. Denn wer spätabends von der Arbeit kommt oder sonntags spontan noch etwas fürs Frühstück braucht, steht hier nicht vor verschlossener Tür. Somit ist klar: Der Edeka-Markt hat 24 Stunden geöffnet.

