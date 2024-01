Edeka-Kunde macht „sagenumwobenen“ Fund in Filiale – und fällt aus allen Wolken

In manchen Supermärkt ist es ein regelrechter Kampf, bestimmte Produkte zu bekommen. Mal sind bestimmte Getränke und mal irgendwelche Joghurts nicht zu haben – irgendetwas ist immer ausverkauft. Bei Edeka galt vor allem ein Produkt über Monate als „sagenumwoben“.

Die Rede ist von den veganen Schoko-Brötchen der Edeka-Eigenmarke. Veganer haben es oft schwer, für sie geeignete Artikel zu finden, weil irgendwie doch oft ein Milchprodukt enthalten ist. Die besagten Schokobrötchen sind als vegan deklariert – und deswegen wohl oft ausverkauft.

Edeka: Kunde findet vegane Schokobrötchen

„Ich hatte heute endlich die sagenumwobenen veganen Schoko-Brötchen von Edeka. Nach dem ersten Bissen war ich in Frankreich. In meiner Kindheit. Hab das Meer rauschen gehört und war glücklich. Veganprodukt“, so euphorisch beschrieb ein Kunde die veganen Schokobrötchen auf der Social-Media-Plattform „Bluesky“.

Bei Edeka-Kunden sind die Schokobrötchen fast schon legendär. Wer sich im Internet umschaut, muss den Begriff „sagenumwoben“ wohl tatsächlich unterstreichen. Zu den veganen Edeka-Schokobrötchen existieren massenweise Threads in der veganen Community bei Reddit.

Viele Veganer suchen die Schokobrötchen seit Monaten, finden sie jedoch eher selten. Und das obwohl der Lebensmitteleinzelhändler im Herbst 2023 ankündigte, dass dieses Produkt in ganz Deutschland erhältlich sei. Zuvor war es nur in bestimmten Regionen zu haben. Im Ruhrgebiet sorgte das für große Freude. „Nach über einem Jahr des Wartens & den ersten Sichtungen ist die vegane Rezeptur der Gut-&-günstig-Schoko-Brötchen endlich bei Edeka Rhein-Ruhr angekommen“, schrieb ein Kunde damals auf Reddit.

„Direkt drei Packungen“

Ein weiterer „Bluesky“-Nutzer äußert ob des Brötchen-Fundes allerdings seine Zweifel: „Halte die immer noch für ein Gerücht.“ Doch der Edeka-Kunde beharrt: „Hab direkt drei Packungen mit. Hab Angst, dass ich die hier nicht finde. War nicht mein Stamm-Edeka.“ Auch ein anderer User ist Fan der veganen Brötchen: „Ja, oder? Schmecken halt 1:1 wie damals und ich bin glücklich.“

Dem Brötchen-Finder ist also ein echter Glücksgriff gelungen. Für alle Fans der veganen Schokobrötchen bleibt also nur zu hoffen, dass es die Rarität auch in ihrem Supermarkt gibt.