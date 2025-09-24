Edeka gibt Geheimnis preis – so wird bei der Discounter-Konkurrenz abgeguckt

Edeka zählt zu den größten und beliebtesten Supermarktketten in Deutschland. Mit seinem großen Angebot und den attraktiven Eigenmarken lockt es Kunden in Scharen an. Vor allem Letzteres hat sich in den vergangenen Jahren ganz schön gemausert.

Denn Supermärkte wie Edeka machen Discountern mittlerweile ziemlich Konkurrenz. Das liegt vor allem an einer Sache, die Ralf Lange, Leiter Unternehmenskommunikation Edeka, in „Der Sat.1 Supermarkt-Check!“ verrät – und zwar an der Preisgestaltung.

Die Nachfrage an Eigenmarken ist massiv gestiegen

Dass die Eigenmarken in Supermärkten oftmals genauso günstig und viel vertreten sind, liege an der „extremen Nachfrage“ von Seiten der Kunden. Diese seien nämlich ziemlich preissensibel, da Markenprodukte in den vergangenen Jahren immer teurer geworden sind.

Konkret erklärt er: „Wenn der Discount die Preise senkt, dann müssen wir die Preise sofort anpassen. Sonst wandert der Kunde ab. Der Wettbewerb in Deutschland ist extrem ausgeprägt.” Heißt im Klartext: Edeka schaut ganz genau, was Discounter wie Aldi, Lidl und Co. machen – Eigenmarken, die also eins zu eins das Sortiment des Discounts abbilden, müssen den Preisen sofort folgen.

Edeka-Kunden wollen sparen!

Das liegt vor allem an dem Verhalten der Verbraucher, weiß auch Marketing-Experte Matthias Niggehoff im Interview für das Sat.1-Format. „Die Leute greifen immer mehr zu den Eigenmarken, weil sie wissen, da können sie sparen, weil sie insgesamt auch weniger in ihrem Portemonnaie haben“, so Niggehoff.

