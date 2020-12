Edeka: Mann sieht Mitarbeiterin hinter dem Supermarkt – er ahnt nicht, wobei er sie dann beobachtet

Damit hat ein Edeka-Kunde mit Sicherheit nicht gerechnet.

Der Mann wollte eigentlich nur im Supermarkt einkaufen. Doch alles kam ganz anders. Denn der Kunde entdeckte eine Edeka-Mitarbeiterin des Supermarktes am Hinterausgang und konnte nicht glauben, welches Bild ihm sich bot. Auf Facebook lässt er seinem Frust freien Lauf.

Edeka: Mann entdeckt Mitarbeiterin hinter Supermarkt und ist geschockt

Deswegen stellte er Edeka kurzerhand zur Rede und verlangt Antworten. Zugetragen hat sich der Vorfall vor dem Edeka-Markt in Magdeburg, wo der Kunde eigentlich nur ein paar Kleinigkeiten holen wollte.

------------------------------

Das ist Edeka:

Edeka wurde 1907 in Leipzig gegründet

Edeka steht für E inkaufsgenossenschaft d er K olonialwarenhändler

inkaufsgenossenschaft er olonialwarenhändler Der Hauptsitz von Edeka ist in Hamburg

376.000 Menschen arbeiten bei Edeka (Stand 2018)

Edeka veröffentlicht seine Angebote in einem Prospekt

------------------------------

Auf der Edeka-Facebookseite berichtet er von dem Vorfall: „Ich musste eben mit Erschüttern feststellen, dass eine Mitarbeiterin des Edeka-Marktes Magdeburg Keplerstraße/Breiter Weg etwa zehn Kisten voller Lebensmittel in den Restmüll-Container kippte.“

Die Edeka-Mitarbeiterin soll Lebensmittel einfach weggeworfen haben. (Symbolbild) Foto: imago images / isslerimages

Dass das Essen nicht gespendet, sondern entsorgt wird, regt ihn einfach auf: „Es gibt genug bedürftige Menschen! Ich würde es besser finden, wenn die Lebensmittel der Tafel gespendet werden würden!“

+++ Edeka: Karl Lauterbach sieht Schild im Laden – und kann sich ein Lachen nicht verkneifen +++

Edeka reagiert prompt auf diese Anschuldigung und teilt mit: „Auch wir sind gegen die Verschwendung von Lebensmitteln, und wir engagieren uns seit langem dafür, die Menge der überschüssigen Lebensmittel so gering wie möglich zu halten.“

+++ Netto-Angebot treibt Kunden zur Weißglut: „War das letzte Mal“ +++

So soll Edeka laut eigener Aussage eng mit den lokalen Tafeln zusammenarbeiten. Auch werden Produkte, die kurz vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums stehen, günstiger verkauft.

Doch warum wurden dennoch zehn Kisten mit Lebensmitteln weggeworfen? Edeka erklärt: „Es gibt aber auch Fälle, in denen Lebensmittel aus rechtlichen Gründen nicht mehr abgegeben werden dürfen, z.B. bei abgelaufenem Verbrauchsdatum.“

Edeka-Kunde zieht Reißleine

Man gelobt Besserung: „Wir werden aber weiterhin intensiv daran arbeiten, dass so wenig Lebensmittel wie möglich weggeworfen werden müssen.“

------------------------------

Mehr zum Thema Edeka:

Edeka: 48-Jährige geht ohne Maske in Supermarkt – jetzt steht sie vor Gericht: „Das ist eine Farce!“

Edeka: Supermarkt ruft Hygieneartikel zurück – Lebensgefahr!

Edeka, Rewe & Penny: Produktrückruf! Dieser Snack kann lebensgefährlich sein

------------------------------

Darauf entgegnet der Kunde: „Dann solltet ihr die Lebensmittel vielleicht verschenken, noch bevor sie ablaufen. Es gibt hungernde Menschen in Deutschland und dann gibt’s Edeka, die Lebensmittel wegschmeißen.“

+++ Edeka-Kunde ist sich dieser Vorschrift auf Parkplatz nicht bewusst – dann flippt er aus +++

Auch wenn der Edeka-Markt in seiner Nähe ist, ist er maßlos enttäuscht und stellt klar fest: „Ihr habt mich als Kunden dadurch verloren!“

Karl Lauterbach lacht über Schild in Filiale

Karl Lauterbach ist belustigt. Zuletzt hat er ein Schild in der Filiale sehen und musste laut lachen. Was ihn so erheiterte, kannst du hier nachlesen >>> (ldi)