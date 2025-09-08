Spekulatius im Spätsommer bei Edeka & Co. – ich verstehe es einfach nicht

Alle Jahre wieder ist es so weit: Obwohl wir uns laut Kalender – und oftmals auch vom Wetter her – noch im Sommer befinden, füllen die ersten Packungen mit Weihnachtsleckereien die Regale der Discounter und Supermärkte wie Edeka, Rewe oder Aldi.

Klar, Weihnachten lieben wir doch (fast) alle! Doch selbst die größten Weihnachtsfreunde und Schleckermäuler sind bei diesem Anblick gespalten. Muss das jetzt schon sein oder kann das weg – und das sorgt immer wieder für mächtig Wirbel.

Spekulatius im Spätsommer bei Edeka & Co. – ich verstehe es nicht

Und genau zu den oben genannte Weihnachtsfans inklusive Spekulatius, Dominosteinen und Lebkuchen zähle auch ich mich. Aber mal im Ernst! Wenn ich bereits jetzt regelmäßig zuschlagen würde beim Weihnachtsgebäck, hätte ich spätestens im November keinen Bock mehr drauf. Und gerade dann fängt die vorweihnachtliche Zeit doch erst an. Wie schade wäre es doch, wenn ich mir dadurch, dass ich schon bei sommerlichen Temperaturen der Versuchung nicht widerstehen konnte, selber einen wichtigen Teil der Weihnachtsstimmung raube?

Und trotzdem: Ich verstehe die ganze Aufregung um dieses Thema nicht. Spätestens durch Social Media werden wir jedes Jahr zugemüllt von Leuten, die Fotos von Regalen bei Edeka und Co. mit Weihnachtsgebäck plus jeder Menge Wut posten. Was soll das? Soll doch jeder kaufen, was und wann er will. Und wenn sich das Ganze nicht lohne würde – ganz ehrlich – dann würden es die Supermärkte auch nicht machen. Sprich: Es gibt anscheinend genug Leute, die schon im Spätsommer Bock auf Spekulatius und Co. haben. Und vielleicht haben sie auch an Weihnachten noch Hunger darauf. Dann sollen sie’s doch einfach machen, denke ich mir!

Liegt das Problem in unserer heutigen Gesellschaft?

Und der ganze Ärger um das verfrühte Weihnachtsgebäck ist womöglich ein Symptom unserer Zeit. Wenn sich früher nur Onkel Herbert darüber geärgert hat, hat es kaum jemand mitbekommen. Nun wird die Wut im Netz breitgetreten. Immerhin in diesem Fall nur im harmlosen Kampf gegen Spekulatius. Aber die Frage sollte erlaubt sein: Was soll das bringen?

Schadet es jemandem, wenn Leute schon jetzt beim Weihnachtsgebäck bei Edeka und Co. zuschlagen? Ich denke nicht. Und damit kann man es doch auch gut sein lassen.