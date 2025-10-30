Edeka-Kunden erreicht die dringende Warnung – bei diesem Artikel drohen innere Blutungen

Edeka informiert seine Kunden über einen Rückruf im Fleisch-Sortiment. Genauer: Es geht um Schinken.

„Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes“ ruft der Hersteller Edeka diesen nun zurück und verbreitet die Nachricht über den Rückruf online sowie in den Märkten.

Warum wurde der Artikel zurückgerufen?

Edeka Südwest Fleisch ruft einen Artikel seiner Eigenmarke zurück. Es geht um die „Gut&Günstig Delikatess Rohschinkenwürfel“. Der Grund? Es könnten sich Plastikteile darin befinden.

„Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich in einzelnen Packungen mit den

genannten drei Angaben Kunststofffremdkörper befinden könnten“, schreibt die Supermarktkette in einer Mitteilung. „Aus Gründen des

vorbeugenden Verbraucherschutzes wird daher vom Verzehr des Produktes abgeraten.“

Hersteller/ Inverkehrbringer Edeka Südwest Fleisch GmbH Artikel „Gut&Günstig Delikatess Rohschinkenwürfel“ Packungsgröße 2 x 125-Gramm-Packung Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 12.12.2025 Los-Nummer L4432514 Zeitstempel 6:50 bis 9:56 Uhr Verkauft durch Edeka

Der Supermarkt betont, dass andere Artikel sowie weiter Mindesthaltbarkeitsdaten oder Los-Nummern oder Uhrzeiten nicht von dem Rückruf betroffen sind.

Warum du den Edeka-Schinken nicht essen solltest

Von dem Verzehr des Produkts wird dringend abgeraten, da eventuell enthaltene Plastikteile den Mund, Gaumen oder sogar Organe verletzen und zu inneren Blutungen führen könnten. Deshalb sollten Kunden, die den betroffenen Artikel gekauft haben, diesen lieber zurückbringen. Das Geld gibt es auch ohne Vorlage eines Kassenbons zurück.

Das betroffene Produkt wurden vorwiegend bei Edeka und Marktkauf in NRW und angrenzenden Regionen von Rheinland-Pfalz verkauft. Dort wurde es bereits aus dem Verkauf genommen. Für weitere Fragen steht der Kundenservice unter info@edeka.de oder der Rufnummer +49 800 3335211 (montags bis sonntags von 8 bis 20 Uhr) zur Verfügung.