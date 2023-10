Dieses Edeka-Schild sorgt für wilde Diskussionen – „Bevor jemand was sagt…“

Dieses Foto aus einer Edeka-Filiale löste eine hitzige Diskussion im Netz aus, denn trotz der noch milden Temperaturen und dem vielen Sonnenschein, rüsten sich die Supermärkte schon für die Weihnachtszeit.

Der Herbst steht vor der Tür, die Blätter färben sich langsam bunt, doch für viele ist an Weihnachten noch gar nicht zu denken. Während Urlauber sich nochmal auf in Richtung Süden machen und andere die goldene Jahreszeit mit Herbstspaziergängen bei noch sommerlich warmen Temperaturen empfangen, stapeln sich in den Supermarkt-Regalen bereits die Weihnachtsartikel.

Edeka: Dieser Aushang am Regal sorgt für Aufruhr

Spekulatius, Lebkuchen, Marzipan und Co. sind in den deutschen Supermarkt-Ketten meist schon etliche Wochen vor Weihnachten zu finden. Auch so mancher Adventskalender verirrt sich schonmal in den Einkaufswagen. All jenen, die schon früh in Weihnachtsstimmung sind, kommt das sehr gelegen, bei vielen anderen sorgt dies jedoch für Aufruhr.

„Die Weihnachtsartikel landen jedes Jahr früher in den Regalen!“ Mit diesem Satz tun viele Kunden ihre Verwunderung kund. Edeka griff dieser Aussagen jetzt vor. „Und bevor jemand was sagt … NEIN es wird nicht jedes Jahr früher … :-)“, hieß es auf einem Schild in einer Münchener Filiale. Das Foto hatte ein Kunde bei der Plattform Jodel veröffentlicht und damit eine hitzige Diskussion ausgelöst. „Ob er das Bild selbst aufgenommen hat, ist genauso wenig aufzuklären wie, ob es wirklich aktuell und echt ist“, berichtete die Zeitung „HNA“.

Der Zettel, den die Edeka-Mitarbeitenden dort allem Anschein nach angebracht haben, ist zwar als kleiner Gag gemeint und mit einem Schmunzeln zu verstehen, doch einige Kunden fanden den Aushang am Weihnachtsgebäck alles andere als lustig.

Viele beschwerten sich darüber, wie unsympathisch diese Anspielung doch sei, andere konnten über den Seitenhieb lachen und teilen dies im Netz. Eins hatte der Aushang allemal bewirkt: Eine hitzige Diskussion darüber, ob die Weihnachts-Leckereien denn nun wirklich jedes Jahr früher in den Regalen stehen.