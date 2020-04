Von Bundesliga-Spielen bis Wacken: Im Sommer 2020 gibt es keine großen Veranstaltungen. Wir zeigen im Video auch, was sie mit Tickets tun, die wegen des Coronavirus wertlos werden.

Edeka: Filiale führt fragwürdiges Verfahren ein – wenn Kunden in Laden kommen, wird DAS heimlich mit ihnen gemacht

Was diese Edeka-Filiale in Zeiten von Corona treibt, ist mehr als fragwürdig. Denn wer im Laden einkaufen möchte, muss den Erwartungen der Edeka-Mitarbeiter entsprechen. Heimlich wird das überprüft.

Das dubiose Vorgehen wird laut dem Portal „L'essentiel“ in einer Edeka-Filiale in Saarbrücken durchgeführt. In der innerstädtischen Mainzer Straße müssen Kunden sich einigen Maßnahmen stellen.

Edeka misst Körpertemperatur

Wer bei Edeka Lonsdorfer einkaufen will, muss warten. Denn ein Mitarbeiter desinfiziert nicht nur den Einkaufswagen, sondern auch die Hände des Kunden. Zutritt nur nach Erlaubnis.

Bei der Edeka-Filiale werden alle Einkaufswagen desinfiziert. (Symbolbild) Foto: imago images / osnapix

Das Krasse: Heimlich wird die Körpertemperatur gemessen. Auf einem Monitor wird dann die Zahl neben dem Gesicht des Edeka-Kunden angezeigt. Nur wer kein Fieber hat, darf rein.

Ist die Temperatur erhöht, wird ein Alarm ausgelöst. Gibt es keine Erklärung dafür, muss der Edeka-Kunde die Filiale sofort verlassen.

Eine Thermalkamera macht es möglich. Die Firma Matec, die die Kameras vertreibt, sieht die Maßnahme locker. „Unser System gibt den Mitarbeitern und Kunden ein Gefühl der Sicherheit“, versichert der Geschäftsführer.

Dass eine erhöhte Temperatur nicht gleich Coronavirus heißt, ist dabei egal: „Besser ein paar rausfischen, als niemanden.“

-----------

Das ist Edeka:

Edeka wurde 1907 in Leipzig gegründet

Edeka steht für E inkaufsgenossenschaft d er K olonialwarenhändler

inkaufsgenossenschaft er olonialwarenhändler Der Hauptsitz von Edeka ist in Hamburg

376.000 Menschen arbeiten bei Edeka (Stand 2018)

-----------

Völlig verwundert und verärgert darüber war Edeka-Kundin Lea (30). Sie wusste nichts von der Kamera. Plötzlich ging der Alarm los. „Der Mitarbeiter kam hinter uns hergerannt und rief 'Stopp, stopp!‘. Das war schon komisch.“ Nach einer weiteren Messung durften sie und ihr Freund dann rein.

Auch in sozialen Netzwerken sind die Leute fassungslos über diese Maßnahmen. Kommentar: „Wenn eine Person, egal ob krank oder kerngesund, vor anderen Personen zur Rede gestellt wird, besteht eindeutig die Gefahr der Stigmatisierung und folglich der Ausgrenzung!“

Edeka: Verstoß gegen Datenschutz?

Aber ist so eine Kamera zur Messung der Körpertemperatur überhaupt erlaubt? Laut der Firma Matec ja. Ein Anwalt habe das bestätigt. Denn die Daten der Edeka-Kunden werden nicht gespeichert.

-----------

Mehr zum Thema Edeka:

Edeka erwägt drastische Maßnahme wegen der Corona-Krise

Edeka: Notiz im Supermarkt macht die Runde – „Sei klug, sei kein...“

Edeka: Auf DIESE Regel musst du jetzt vor jedem Einkauf achten

-----------

„Das ist Unsinn! Hier geht es ja gerade darum, eine Person zu identifizieren“, erklärt Marco Schömer, Mitarbeiter der Landesbeauftragten für Datenschutz. Daher widerspricht das Vorhaben von Edeka der DSGVO.

+++ Coronavirus: Edeka-Filiale bietet Kunden DIESE Alternative – „Wundervolle Idee“ +++

Die Kritik scheint angekommen zu sein. Monika Grethel, die saarländische Landesbeauftragte für Datenschutz, sagt gegenüber „L'essentiel“: „Die übergeordnete Edeka-Zentrale, die sich in die Sache eingeschaltet hat, hat uns mitgeteilt, dass die Kamera inzwischen demontiert wurde.“ (ldi)