Edeka: Rückruf! Dieses Produkt solltest du auf keinen Fall essen

Rückruf eines Produktes aus dem Edeka-Sortiment!

Der Verzehr dieses Sushi-Reis-Produktes, das vorwiegend bei Edeka und Marktkauf angeboten wurde, könnte gefährlich sein.

Edeka: Rückruf von Sushi-Reis ++ Verdacht auf Glasstücke

Betroffen ist der Artikel „Míng Chú Sushi-Reis“ des Herstellers „Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG“. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich Glasstücke in einzelnen Sushi-Reis-Packungen befinden könnten, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Betroffen seien ausschließlich die Artikel mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 14. Oktober 2022. Für Artikel mit anderen MHD-Angaben gilt die Warnung nicht.

Der Hersteller und die betroffenen Handelsunternehmen haben bereits reagiert und das Sushi-Reis-Produkt vorsorglich aus dem Verkauf genommen.

Kaufpreis wird zurückerstattet

Für die Kunden hat der Hersteller den folgenden Hinweis: Wer das entsprechende Produkt gekauft hat, kann dieses auch ohne Vorlage des Kassenbons in der jeweiligen Filiale zurückgeben. Der Einkaufspreis wird zurückerstattet. (at)