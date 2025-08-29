Vorsicht, Bakterien! Edeka-Kunden sollten dieses Produkt bloß nicht verzehren

Ein Thüringer Wurstproduzent hat einen Rückruf für seine Zwiebelmettwurst gestartet, die auch bei der Supermarktkette Edeka verkauft wird.
Grund sind gefährliche E.coli-Bakterien, die in der Mettwurst nachgewiesen wurden. Betroffene Produkte wurden deutschlandweit verkauft.
Mettwurst-Rückruf bei Edeka-Lieferant
Die Schleizer Fleisch- und Wurstwaren GmbH ruft das Produkt mit Charge 133 und Mindesthaltbarkeitsdatum 27. August.2025 zurück. Es handelt sich um 500-Gramm-Packungen im Kunstdarm, vertrieben über Edeka und weitere Märkte, heißt es bei „Lebensmittelwarnung.de„. Kunden sollen das Produkt nicht essen. Eine Rückgabe im Edeka-Markt ist möglich; der Kaufpreis wird erstattet.
Verotoxin-bildende Bakterien können schwere Infektionen auslösen, insbesondere nach Verzehr roh verarbeiteter tierischer Lebensmittel. Symptome wie wässriger Durchfall, Bauchkrämpfe oder Fieber könnten auf eine EHEC-Infektion hinweisen. Kunden sollten bei Beschwerden ärztlichen Rat einholen und auf den Rückruf von Edeka aufmerksam machen.
Gesundheitsgefahr durch belastete Wurst bei Edeka
EHEC-Bakterien produzieren hochgiftige Shigatoxine. Infizierte erleiden Durchfall, Übelkeit und Erbrechen. Bei Kindern kann das hämolytisch-urämische Syndrom (HUS) auftreten, das Nierenstörungen verursacht. In diesen Fällen ist eine Dialyse oft nötig. Eine rechtzeitige medizinische Behandlung kann jedoch Komplikationen verhindern.
Auch interessant: Infos zu Edeka
Edeka arbeitet eng mit dem Hersteller zusammen, um Risiken zu minimieren. Kunden sollten solche Rückrufe ernst nehmen. Die Schleizer Fleisch- und Wurstwaren GmbH hat schnell reagiert, um weitere Gesundheitsgefahren zu vermeiden.
Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.