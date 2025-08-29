Vorsicht, Bakterien! Edeka-Kunden sollten dieses Produkt bloß nicht verzehren

Ein Thüringer Wurstproduzent hat einen Rückruf für seine Zwiebelmettwurst gestartet, die auch bei der Supermarktkette Edeka verkauft wird.

Grund sind gefährliche E.coli-Bakterien, die in der Mettwurst nachgewiesen wurden. Betroffene Produkte wurden deutschlandweit verkauft.

Mettwurst-Rückruf bei Edeka-Lieferant

Die Schleizer Fleisch- und Wurstwaren GmbH ruft das Produkt mit Charge 133 und Mindesthaltbarkeitsdatum 27. August.2025 zurück. Es handelt sich um 500-Gramm-Packungen im Kunstdarm, vertrieben über Edeka und weitere Märkte, heißt es bei „Lebensmittelwarnung.de„. Kunden sollen das Produkt nicht essen. Eine Rückgabe im Edeka-Markt ist möglich; der Kaufpreis wird erstattet.

Verotoxin-bildende Bakterien können schwere Infektionen auslösen, insbesondere nach Verzehr roh verarbeiteter tierischer Lebensmittel. Symptome wie wässriger Durchfall, Bauchkrämpfe oder Fieber könnten auf eine EHEC-Infektion hinweisen. Kunden sollten bei Beschwerden ärztlichen Rat einholen und auf den Rückruf von Edeka aufmerksam machen.

Gesundheitsgefahr durch belastete Wurst bei Edeka

EHEC-Bakterien produzieren hochgiftige Shigatoxine. Infizierte erleiden Durchfall, Übelkeit und Erbrechen. Bei Kindern kann das hämolytisch-urämische Syndrom (HUS) auftreten, das Nierenstörungen verursacht. In diesen Fällen ist eine Dialyse oft nötig. Eine rechtzeitige medizinische Behandlung kann jedoch Komplikationen verhindern.

Edeka arbeitet eng mit dem Hersteller zusammen, um Risiken zu minimieren. Kunden sollten solche Rückrufe ernst nehmen. Die Schleizer Fleisch- und Wurstwaren GmbH hat schnell reagiert, um weitere Gesundheitsgefahren zu vermeiden.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.