Edeka-Kunden erreicht dringende Warnung – es kam zu einem verhängnisvollen Fehler

Edeka-Kunden sollten besser die Ohren spitzen! Bei der Herstellung dieses Produktes ist nämlich ein schwerwiegender Fehler passiert. Insbesondere Allergiker sollten aufpassen, wenn sie die „vegane Lasagne“ der Eigenmarke von Edeka gekauft haben.

Konkret betrifft der Rückruf die „Edeka Herzstücke vegane Lasagne mit Linsen-Bolognese“ in der 400‑Gramm‑Verpackung. Bei der eigentlichen Herstellung des Produktes ist zwar kein Fehler passiert, jedoch bei der Bedruckung der Verpackung. Obwohl die Lasagne Soja enthält, wurde dieses nämlich nicht als Allergen angegeben.

Allergien können lebensgefährlich werden

Abgesehen von Allergikern kann die Lasagne jedoch ohne große Bedenken verzehrt werden, wie es auf „Produktwarnung.eu“ heißt. Edeka-Kunden, die gegen Soja allergisch sind, sollten jedoch von der Lasagne dringend die Finger lassen und diese in einer Filiale zurückgeben.

Eine Sojaallergie ist keine Seltenheit. Das Gesundheitsmagazin der „AOK“ berichtet, dass solche Allergien bei Erwachsenen immer häufiger allergische Reaktionen auslösen. Die Symptome können unterschiedlich stark ausfallen. Häufig kommt es durch eine Allergie im Mundbereich zu Brennen, Schmerzen, Juckreiz oder einem Taubheitsgefühl. In schwerwiegenden Fällen, etwa wenn größere Mengen des Allergens aufgenommen werden, kann es jedoch zu einer anaphylaktischen Reaktion kommen, die lebensgefährlich ist.

Edeka: Rückgabe auch ohne Kassenbon möglich

Der Rückruf betrifft jedoch nicht alle Produkte von Edeka. Lediglich die Edeka-Lasagnen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 17.10.2025 sind von dem Fehler betroffen, wie es auf „Produktwarnung.eu“ heißt. Weitere Mindesthaltbarkeitsdaten oder andere Artikel von Edeka sind nicht betroffen. Der Hersteller hat auch bereits reagiert und das mangelhafte Produkt weitgehend aus dem Verkauf genommen.

Die vegane Lasagne wurde bei Edeka in verschiedenen Bundesländern verkauft. Auf „Produktwarnung.eu“ heißt es, dass die Lasagne vorwiegend in Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, NRW, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Berlin angeboten wurde.

Kunden können die vegane Lasagne mit dem betroffenen Mindesthaltbarkeitsdatum bei jeder Edeka-Filiale zurückgeben. Selbstverständlich erhalten sie bei der Rückgabe den vollständigen Kaufpreis zurück. Die Rückgabe ist auch ohne die Vorlage eines Kassenbons möglich.