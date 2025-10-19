Supermarkt-Kette schließt weitere Filialen – übernehmen jetzt Edeka & Rewe?

Über diesen Schritt ist in den letzten Monaten bereits viel diskutiert und spekuliert worden: Eine große deutsche Supermarkt-Kette wird mehr und mehr mit weiteren Schließungen in Verbindung gebracht. Sowohl Edeka als auch Rewe dürften die Situation genauestens beobachten.

In der Vergangenheit hat Tegut deutschlandweit einige Filialen schließen müssen. Weitere Schließungen stehen an. Die leeren Märke könnten dann von der Konkurrenz übernommen werden. Schnappen Rewe und Edeka zu?

Weitere Tegut-Filialen vor dem Aus?

Tegut prüft laut einem Bericht der „Lebensmittel-Zeitung“ die Abgabe von rund 50 weiteren Filialen – damit würde das bisherige Abgabegebiet deutlich ausgeweitet. Bisher war von etwas mehr als 30 Märkten die Rede.

So könnten auch Märkte im Kerngebiet wie der Rhein-Main-Region betroffen sein. Laut einer Sprecherin der Tegut-Muttergesellschaft Migros Zürich sei die Überprüfung des Filialnetzes Teil des laufenden Sanierungsprozesses. So könnte es schon in Kürze zu der drastischen Maßnahme kommen.

++ Edeka hat alles versucht – doch die Kunden wollten hier einfach nicht einkaufen ++

Schon 2024 hatte die Migros-Gruppe bereits etliche Tegut-Filialen geschlossen oder an andere Händler übergeben. Damals haben Rewe und Edeka einzelne Filialen bereits übernommen. Bahnt sich dies erneut an?

Schwere finanzielle Lage

Dass Tegut zu einer solch drastischen Maßnahme greifen muss, liegt an den anhaltenden Finanzsorgen von Migros Zürich. 2024 verzeichnete die Gesellschaft ein Minus von 55 Millionen Schweizer Franken. Parallel wurden auch bei anderen Migros-Tochtergesellschaften Sanierungsmaßnahmen eingeleitet. Tegut bekommt das hart zu spüren.

Weitere News:

Ob und in welchem Ausmaß Edeka oder Rewe einspringen und gewisse Filialen in Deutschland übernehmen, ist noch nicht klar. Eine realistische Option stellt dies jedoch alle Mal dar.