Edeka und Rewe führen Sonder-Kassen ein – was dort geschieht, lässt Kunden immer wieder toben

Wer kennt es nicht: Man geht auf dem Heimweg kurz einkaufen, steht mit seinen sechs Artikeln an der Kasse von Edeka und Rewe und will einfach nur schnellstmöglich nach Hause. Doch genau in diesen Momenten dauert es meistens besonders lange. Neben der Kundin, die in ihrer Geldbörse nach den passenden Cent-Stücken sucht oder dem Kunden, der sich nicht entscheiden kann, welche Zigaretten-Marke er will, gibt es vor allem eine Gruppe, die besonders nervig sein kann: die Plauderer.

Diese Gruppe von Kunden steht meist an der Kasse, verfällt in Small Talk und vergisst dabei völlig, den Einkauf aufs Band zu legen oder weiter abzukassieren. Um dieses Problem zu lösen, haben Edeka und Rewe nun Sonder-Kassen eingeführt.

Edeka und Rewe: Sonder-Kassen zum Plaudern

In einer Stadt in NRW gibt es bei Edeka und Rewe nun Sonder-Kassen: in Kempen. Seit dem 21. Februar 2024 findet man in den dortigen Filialen eine Plauderkasse für Menschen, die sich an der Kasse gerne Zeit lassen. Damit möchte man eine „positive und entspannte Einkaufserfahrung bieten“, verkündet die Stadt Kempen. Denn überall dort, wo Menschen gestresst während eines Gesprächs an der Kasse warten, sind auch Menschen, die sich unterhalten wollen.

Gerade für die älteren Menschen sollen diese Sonder-Kassen gegen die Einsamkeit helfen. „Viele Menschen, vor allem ältere, kennen das Gefühl von Einsamkeit, und der Einkauf stellt oft den einzigen Kontakt zur Umwelt dar.“

Normale Kassen geöffnet

Selbstverständlich sind die normalen Kassen weiterhin geöffnet. Kunden können sich individuell für oder gegen die Plauderkasse entscheiden. Doch nicht täglich ist die Plauderkasse geöffnet. Immer mittwochs und donnerstags in der Zeit von 10 bis 13 Uhr können Kunden bei Edeka und Rewe in Kempen an die neue Kasse gehen, um dort ihren Einkauf in Ruhe zu bezahlen und gleichzeitig eine nette Unterhaltung zu führen.

Die Plauderkasse ist ein Gemeinschaftsprojekt, bei der unter anderem die Seniorenberatung der Stadt Kempen beteiligt war. Mit den Sonder-Kassen möchte man die Einsamkeit vieler Menschen bekämpfen.