Edeka, Rewe und Co. müssen Kunden warnen – es geht um zahlreiche Fisch-Produkte

Kunden von Edeka, Rewe & Co. aufgepasst: Wer in den letzten Wochen Matjes, Räuchermatjes oder Kräutermatjes von Ostsee Fisch oder Saßnitz Fisch gekauft hat, sollte jetzt aufpassen.
Denn beim Verzehr drohen Fieber, Durchfall oder im schlimmsten Fall schwere Infektionen. Besonders gefährlich ist das für Schwangere, Babys, ältere Menschen und Menschen mit geschwächtem Immunsystem. Doch welche Produkte sind betroffen?
Fisch-Rückruf bei Edeka, Rewe & Co. – diese Produkte sind betroffen
Achtung, Fischfans: Ostsee Fisch ruft laut „produktwarnung.eu“ mehrere beliebte Produkte zurück. Grund für den Rückruf ist eine mögliche Listerien-Belastung. Wer die belasteten Produkte isst, riskiert Fieber, Durchfall oder schlimmere Komplikationen – besonders gefährlich für ältere Menschen, Schwangere, Babys und Immungeschwächte.
Doch welche Produkte sind nun betroffen? Hier die Übersicht:
- Ostsee Fisch Feine Heringsfilets nach Matjesart (300g) – EAN: 4013276160008
- Ostsee Fisch Edle Matjesfilet (150g) – EAN: 4013276160022
- Ostsee Fisch Kräutermatjes (150g) – EAN: 4013276160039
- Ostsee Fisch Räuchermatjesfilet (150g) – EAN: 4013276160046
- Rügen Fisch Räuchermatjesfilet (250g) – EAN: 4012839620256
- Saßnitz Fisch Edler Matjes Nordischer Art (300g) – EAN: 4013710740032
- Saßnitz Fisch Kräuter Matjes nach Rügen Art (250g) – EAN: 4013710750093
- Saßnitz Fisch Rauch Matjes Nordischer Art (250g) – EAN: 401371076009
Betroffene sollten schnell handeln
Diese Rückruf-Aktion von Edeka, Rewe & Co. betrifft vor allem Produkte mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 23. Oktober 2025, 6. November 2025, 13. November 2025, 20. November 2025 und 27. November 2025. Doch diese Waren wurden nicht nur bei Edeka, Rewe & Co. verkauft, sondern auch bei Globus, Dohle, Jawoll, Transgourmet und viele weitere Filialen.
Was ihr jetzt tun solltet: Die Produkte auf keinen Fall essen, lieber einfach in die Filiale vor Ort zurückbringen oder entsorgen. Und wer bereits Beschwerden bemerkt, sollte unbedingt sofort einen Arzt kontaktieren. Listerien sind nämlich heimtückisch: Sie können immerhin unbemerkt in Lebensmitteln vorkommen. Für gesunde Erwachsene sind sie zwar meist harmlos, für Risikogruppen aber gefährlich bis lebensbedrohlich.
Also: Wenn du Matjes oder Räuchermatjes von Ostsee Fisch oder Saßnitz Fisch zu Hause habt – lieber einmal mehr vorsichtig sein und sofort handeln.