Edeka, Rewe und Co. müssen Kunden warnen – es geht um zahlreiche Fisch-Produkte

Kunden von Edeka, Rewe & Co. aufgepasst: Wer in den letzten Wochen Matjes, Räuchermatjes oder Kräutermatjes von Ostsee Fisch oder Saßnitz Fisch gekauft hat, sollte jetzt aufpassen.

Denn beim Verzehr drohen Fieber, Durchfall oder im schlimmsten Fall schwere Infektionen. Besonders gefährlich ist das für Schwangere, Babys, ältere Menschen und Menschen mit geschwächtem Immunsystem. Doch welche Produkte sind betroffen?

Fisch-Rückruf bei Edeka, Rewe & Co. – diese Produkte sind betroffen

Achtung, Fischfans: Ostsee Fisch ruft laut „produktwarnung.eu“ mehrere beliebte Produkte zurück. Grund für den Rückruf ist eine mögliche Listerien-Belastung. Wer die belasteten Produkte isst, riskiert Fieber, Durchfall oder schlimmere Komplikationen – besonders gefährlich für ältere Menschen, Schwangere, Babys und Immungeschwächte.

++ Auch spannend für dich: Adventskalender bei Aldi, Edeka & Co.: Jetzt erfahren es die Kunden ++

Doch welche Produkte sind nun betroffen? Hier die Übersicht:

Ostsee Fisch Feine Heringsfilets nach Matjesart (300g) – EAN: 4013276160008

Ostsee Fisch Edle Matjesfilet (150g) – EAN: 4013276160022

Ostsee Fisch Kräutermatjes (150g) – EAN: 4013276160039

Ostsee Fisch Räuchermatjesfilet (150g) – EAN: 4013276160046

Rügen Fisch Räuchermatjesfilet (250g) – EAN: 4012839620256

Saßnitz Fisch Edler Matjes Nordischer Art (300g) – EAN: 4013710740032

Saßnitz Fisch Kräuter Matjes nach Rügen Art (250g) – EAN: 4013710750093

Saßnitz Fisch Rauch Matjes Nordischer Art (250g) – EAN: 401371076009

Betroffene sollten schnell handeln

Diese Rückruf-Aktion von Edeka, Rewe & Co. betrifft vor allem Produkte mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 23. Oktober 2025, 6. November 2025, 13. November 2025, 20. November 2025 und 27. November 2025. Doch diese Waren wurden nicht nur bei Edeka, Rewe & Co. verkauft, sondern auch bei Globus, Dohle, Jawoll, Transgourmet und viele weitere Filialen.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Was ihr jetzt tun solltet: Die Produkte auf keinen Fall essen, lieber einfach in die Filiale vor Ort zurückbringen oder entsorgen. Und wer bereits Beschwerden bemerkt, sollte unbedingt sofort einen Arzt kontaktieren. Listerien sind nämlich heimtückisch: Sie können immerhin unbemerkt in Lebensmitteln vorkommen. Für gesunde Erwachsene sind sie zwar meist harmlos, für Risikogruppen aber gefährlich bis lebensbedrohlich.

Also: Wenn du Matjes oder Räuchermatjes von Ostsee Fisch oder Saßnitz Fisch zu Hause habt – lieber einmal mehr vorsichtig sein und sofort handeln.