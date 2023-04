Edeka, Rewe und Co.: Mitarbeiter schonungslos offen – diese Sprüche sollten Kunden niemals von sich geben

Wer bei Edeka, Rewe und Co. öfter einkaufen geht, der kennt in der Regel auch das Stammpersonal seines Lieblingssupermarktes. Aber selbst wenn man in eine vollkommen neue Filiale hereinspaziert, ist ein Plausch mit den Mitarbeitern manchmal eine schöne Abwechslung vom doch sonst tristen Einkaufsalltag.

Dem ein oder anderen Kunden liegt dann auch gerne mal ein lockerer Spruch auf den Lippen, der dem Personal von Edeka, Rewe und Co. ein Lächeln ins Gesicht zaubern soll. Doch Vorsicht: Manche Sprüche solltest du dir besser verkneifen, sonst könntest du den Zorn der Supermarkt-Angestellten auf dich ziehen.

Edeka, Rewe und Co.: Mitarbeiter sehen rot

Was die Mitarbeiter so richtig kochen lässt, verraten sie immer wieder bei der Online-Plattform „Reddit“. Selbstverständlich anonym, denn sich öffentlich über Kunden zu beschweren, ist auch nicht gerade die feine englische Art und könnte schlimmstenfalls sogar zur Kündigung führen.

„Aus Erfahrung kann ich sagen, dass ich jeden Spruch schon gehört habe und natürlich über jeden lächle. Sobald der Kunde weg ist, aber die Augen rolle“, berichtet so etwa eine angebliche Kassiererin ungeschönt im Netz. „Manchmal rutscht auch ein ironisches ‚Mensch, den habe ich ja noch nie gehört‘ raus.“

Diese Reaktion könnte so etwa auf diesen Spruch folgen: Wenn der Kassierer den 50- oder 100-Euro-Schein auf seine Echtheit überprüft, kann sich so mancher Kunde den Spruch „Hab ich heute morgen selbst gedruckt“ wohl nicht verkneifen. Doch das ist laut den Supermarkt-Mitarbeitern gerade mal die Spitze des Eisbergs.

Kunden verweigern „Autogramme“

So fällt hin und wieder wohl auch bei der Zahlung mit der Bankkarte ein flapsiger Spruch an der Kasse, nachdem der Mitarbeiter zur Unterschrift aufforderte: „Normalerweise gebe ich mein Autogramm nicht umsonst raus“, das ist eine der Antworten, die Angestellte regelmäßig auf die Palme bringt. Ähnlich sehe es bei „Nein danke, ich bekomme das Geld eh nicht wieder“, als Antwort auf die Frage aus, ob der Kunde den Kassenbon mitnehmen will.

Noch mehr News:

Wer seinem Kassierer wirklich ein aufrichtiges Lächeln entlocken will, der sollte es vielleicht einfach Mal mit simpler Freundlichkeit probieren. Ein „Vielen Dank“ oder „Einen wunderbaren Tag noch“ hat ja wirklich noch niemandem geschadet und minimiert das Risiko, dass du der nächste Lacher bei der nächsten Mitarbeiter-Pause wirst.