Süßigkeiten-Hersteller geht neue Wege – deutscher Markt mit Edeka, Rewe & Co. auch betroffen?

Einer der größten Süßigkeiten-Hersteller der Welt kündigt eine wichtige Änderung bei einer Reihe seiner Produkte an. Dabei handelt es sich um Mars Wrigley, zugehörig zu Mars Incorporated. Der Firma unterstehen zum Beispiel Marken wie M&Ms und Skittles.

Genau diesen Produkten – und weiteren – verpasst das Unternehmen nun einen neuen Anstrich. Dabei geht es um die Inhaltsstoffe. Die Umstellung betrifft erst einmal nur den US-amerikanischen Markt. Könnte es bald auch in Deutschland bei Edeka, Rewe & Co. neue Produkte geben?

US-Candy-Konzern stellt auf natürliche Farbstoffe um

Mars Wrigley North America testet jetzt natürliche Farben und verzichtet auf künstliche Farbstoffe. Die Änderung betrifft gleich vier Marken: M&Ms Chocolate, Skittles Original, Starburst Original und Extra Gum Spearmint. Mehr Natürlichkeit bei gleichbleibender Qualität in Geschmack und Optik und Erfüllung der notwendigen Sicherheitsstandards – das ist die Agenda des Unternehmens.

Es kommt damit den veränderten Bedürfnissen der Verbraucher entgegen, deren Interesse an Produkten ohne künstliche Zusatzstoffe wächst. Allerdings wird Mars nicht schon in diesem Jahr liefern können. Die ersten Produkte mit natürlichen Farbstoffen werden ab 2026 erwartet. Sollte das Unterfangen Erfolg haben, könnten auch weitere Produkte darauf umgestellt werden.

Druck in den USA wird größer

Laut Mars Wrigley North America unterstützen auch Regulierungsbehörden diese Umstellung, machen Lebensmittelherstellern sogar Druck. Um diesem nachzukommen, arbeitet Mars Wrigley eng mit ihnen und mit Wissenschaftlern zusammen, um neue Rezepturen zu entwickeln.

Die Süßigkeiten ohne künstliche Farbstoffe könnten womöglich trotz des Anspruchs des Unternehmens etwas anders aussehen. Zumindest könnte sich der Farbton leicht verändern, was nur verständlich ist, wenn die Färbemittel ausgetauscht werden.

Edeka, Rewe & Co. bald auch mit Alternativen?

Auch in Deutschland geht der Trend weg von künstlichen hin zu natürlichen Farbstoffen. Ob Mars Wrigley auch in Deutschland ein Umdenken anregt, ist noch offen. Hier gibt es bereits rein pflanzliche Kaugummi-Sorten von „Wrigley’s Extra“. M&M’s und Skittles gibt es aber weiterhin nur mit künstlichen Farbstoffen.