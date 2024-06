Edeka, Rewe und Co: Neuer Kunden-Schock! Es drohen Preissteigerungen

Schon seit Jahren lebt die Landwirtschaft in der Angst vor einer stetig wachsenden Gefahr. Aktuell sieht es wieder besonders dramatisch aus. Überall in Europa und auch in Deutschland werden Fälle gemeldet. Grund für die Besorgnis ist ein Pilz, der sich schnell ausbreitet und ganze Ernten vernichtet.

Verbände warnen jetzt vor der akuten Bedrohung, die auch Kunden von Edeka, Rewe und Co. bald in Form von Preiserhöhungen zu spüren bekommen könnten. Und das besonders bei einem Lebensmittel, das Deutsche über alles lieben.

Edeka, Rewe und Co: Kunden müssen sich gefasst machen

In Europa breitet sich bereits eine Pilzkrankheit aus, die dort ganze Ernten vernichtet. Auch in Deutschland wird das nun zum Problem. So befürchten Verbände jetzt das Schlimmste. Es geht um die gefürchtete Kraut- und Knollenfäule, die der Pilz phytophthora infestan verursacht. Sie bedroht schon seit Jahrhunderten die Landwirtschaft.

Auch interessant: Rewe, Edeka, Kaufland & Co: Preis-Schock bei Lieblingsprodukt – Kunden schauen zweimal hin

Besonders hart trifft es zurzeit Landwirte, die Kartoffeln anbauen. Der Deutsche Bauernverband (DBV) und die Union der Deutschen Kartoffelwirtschaft (Unika) warnen vor weitreichenden Folgen. Unwetter und die dadurch herrschende Feuchtigkeit beschleunigen das Pilzwachstum, so zum Beispiel auch die jüngsten Überschwemmungen in Süddeutschland. Und da derartige extreme Wetterverhältnisse nur noch weiter zunehmen dürften, könnte die Situation schnell eskalieren.

Edeka, Rewe und Co: Kartoffel-Preise könnten steigen

Aktuelle liegen die Preise pro Kilogramm Kartoffeln zwischen 1,80 Euro und 2 Euro. Wie die Süddeutsche berichtet, sind sie im Vergleich zum Vorjahr bereits um zehn Cent gestiegen und könnten bei weiteren Ernteausfällen noch mehr steigen, so Eike Wagner von der Agrarmarkt-Informationsgesellschaft (AMI).

Unika rechne aktuell zwar noch nicht mit einem Engpass, doch sollte es zu weiteren extremen Unwettern kommen, könne das durchaus passieren. Denn dieser Pilzerreger ist schwer zu bekämpfen, weil er schnell Resistenzen bildet. Es gibt kaum mehr Pestizide, die gegen ihn helfen. Jedes Jahr wird die Wirtschaft dadurch um fast eine Milliarde Euro geschädigt.