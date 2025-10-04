Preis-Wahnsinn bei Edeka, Rewe & Co. – kostet das Kilo Rindfleisch bald 50 Euro oder mehr?

Fleischliebhaber aufgepasst: Wer in letzter Zeit beim Metzger oder Supermarkt wie Rewe, Edeka & Co. an der Theke stand, hat es sicher schon gemerkt – die Preise für Rindfleisch schießen durch die Decke. Ein einfaches Steak wird zum Luxusgut, das man sich den Kauf schon zweimal überlegt.

Aber warum steigt der Preis so rasant? Und was steckt hinter dem dramatischen Preissprung? Die Antwort liegt tief in den Ställen und auf den Bauernhöfen.

Edeka, Rewe & Co.: Rindfleisch-Preis um 50 Prozent angestiegen

Die Preise für Jungbullenfleisch sind durch die Decke geschossen: Über 7 Euro pro Kilogramm verlangen Bauern mittlerweile für ihr Fleisch – das meldet die Vereinigung der Erzeugergemeinschaften für Vieh und Fleisch (VEZG) aus Oldenburg. Ein Preissprung von rund 50 Prozent im Vergleich zum Sommer 2023! Damit liegt der Anstieg weit über der Inflation.

Doch der wahre Preis-Knüller – im negativem Sinne – wartet beim Einkauf: Für ein Rindersteak verlangen Supermärkte wie Edeka, Rewe & Co. nämlich längst Preise zwischen 40 und 50 Euro pro Kilo. Und es sieht ganz so aus, als könnte es noch teurer werden. Nun stellt sich die Frage: Warum explodieren die Preise so heftig?

Experte erklärt: Rinderherden schrumpfen

Tim Koch von der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) in Bonn erklärt gegenüber „Bild.de“: „Die Entwicklung lässt sich mit dem Rückgang der Rinderbestände erklären. Die gehen jedes Jahr um zwei, drei, vier Prozent zurück. Viele Höfe machen zu, es gibt oft keine Betriebsnachfolger.“

Und tatsächlich schrumpfen die deutschen Rinderherden dramatisch: von 12,6 Millionen Rindern im Mai 2015 auf gerade noch 10,3 Millionen heute. Weniger Tiere bedeuten automatisch weniger Schlachtungen – und weniger Fleisch im Angebot. Und das ist kein rein deutsches Problem: Auch in anderen europäischen Ländern wird immer weniger Rindfleisch produziert. Koch ergänzt: „Die Nachfrage nach Rindfleisch ist in den vergangenen Jahren ebenfalls zurückgegangen, aber das Angebot an Schlachttieren ist knapper geworden.“

Und jetzt der Knackpunkt: Während die Bauern auf dem Schlachthof schon höhere Preise bekommen, legen die Supermärkte noch mal richtig drauf. Für das Premium-Steak im Kühlregal zahlt man schnell das Fünf- bis Sechsfache der Schlachtpreise. Das macht Rindfleisch zum Luxusgut – längst nicht mehr für jeden bezahlbar.

Die Folge: Verbraucher zahlen die Zeche für ein Produkt, das immer rarer wird. Und Edeka, Rewe & Co. profitieren von der angespannten Marktlage – was die ohnehin hohen Preise weiter nach oben treibt. Kurz gesagt: Wer beim nächsten Einkauf zum Steak greift, legt nicht nur Geld auf den Tisch, sondern unterstützt auch den Preis-Wahnsinn auf dem Fleischmarkt.