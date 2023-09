Edeka mit revolutionärer Änderung beim Einkaufen! Ziehen Konkurrenten jetzt nach?

Es sieht aus wie eine Idee aus einem Science-Fiction-Film aus vergangenen Tagen. Trotzdem hat sich Edeka an diese neue, innovative Idee herangetraut. Oder vielleicht sogar gerade deswegen? Denn im Hier und Jetzt leben wir im digitalen und technisch hoch entwickelten Zeitalter. Deswegen hat sich ein Edeka-Markt wohl auch gedacht, dass es an der Zeit ist, die Produktsuche zu revolutionieren.

Bei Edeka-Höchner in Schweinfurt ist es nämlich möglich, durch den mobilen Roboter „Berta“ den richtigen Gang mit den gewünschten Produkten zu finden. Der mobile Roboter soll Kunden beim Einkauf helfen und ihnen die Suche nach Produkten erleichtern, wir berichten bereits darüber (hier). Da drängt sich natürlich die Frage auf, ob auch weitere Supermärkte oder Discounter in Zukunft auf solche Einkaufsmethoden setzen wollen?

Edeka: Das sagen die Konkurrenten

Bei dem mobilen Roboter in dem Edeka-Markt Höchner in Schweinfurt handelt es sich wohl bis dato um eine exklusive Einkaufshilfe. Auf Anfrage unserer Redaktion teilte uns die Pressesprecherin Johanna Krautwald von Aldi Süd mit: „Einen Testlauf mit Robotern, die bei der Produktfindung unterstützen, gibt es bei Aldi Süd aktuell nicht. Im Bereich der Reinigungsroboter laufen derzeit verschiedene Tests in einigen Filialen. In diesen Filialen werden Kunden darauf per Aushang hingewiesen.“

+++ Netto, Rewe und Co. in NRW: Regale wie leergefegt – das steckt dahinter +++

Ebenfalls auf Anfrage unserer Redaktion macht Kaufland deutlich, dass man den markt sehr genau beobachte. „Wir beschäftigen uns laufend damit, unseren Kunden ihren Einkauf zu erleichtern. […] Dahingehend prüfen wir Zukunftstechnologien und fördern diejenigen, die für uns Sinn ergeben. Grundsätzlich beobachten wir immer die Entwicklungen am Markt. Dort, wo sich für unsere Kunden ein Vorteil ergibt und es für uns sinnvoll erscheint, werden wir aktiv“, erklärt Pressesprecher Dominik Knobloch.

Das könnte dich auch interessieren:

Edeka selber gab sich auf Anfrage unserer Redaktion für die weiteren Edeka-Märkte etwas bedeckter: „Der Roboter ist erst seit wenigen Wochen bei der Kaufmannsfamilie Höchner in Schweinfurt im Einsatz. Da der Markt inhabergeführt ist, so wie die meisten unserer Märkte im Absatzgebiet, können wir als Genossenschaft die Frage nach weiteren Rollouts nicht beantworten. Für unsere in Regie verbliebenen Märkte ist kein Roboter-Einsatz geplant.“