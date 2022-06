Edeka: Kunde sieht Veggie-Wurst und kippt aus den Latschen – „Könnt ihr mir weiterhelfen?“

Die Edeka-Gruppe ist die größte Supermarktkette Deutschlands. Gegründet wurde die Edeka AG & Co. KG 1907 in Leipzig. Heute hat sie ihren Hauptsitzt in Hamburg.

Große Verwirrung bei einem Edeka-Kunden!

Kurioser Fund in einem Edeka-Prospekt? Das glaubt zumindest ein Mann. Er kann die Beschreibung eines Angebots des Supermarktes nicht ganz nachvollziehen. Hilfesuchend hat er sich an die Facebook-Community gewandt.

Edeka-Kunde kippt bei DIESEM Anblick fast aus den Latschen

„Hallo die, die Lebensmittel lieben“, beginnt er seinen Beitrag mit einer Anspielung auf den bekannten Edeka-Werbeslogan „Wir lieben Lebensmittel.“ Er fährt fort: „Könnt ihr mir weiterhelfen und sagen, was hier genau im Stall gehalten wurde?“

Ein Edeka-Kunde staunte beim Durchblättern eines Prospektes nicht schlecht (Symbolfoto). Foto: imago /xBEAUTIFULxSPORTSKJPetersx.

Dazu teilt er ein Foto, welches eine vegetarische Fleischwurst im Angebot zeigt. Die Veggie-Wurst, die eigentlich laut Prospekt 2,49 Euro kostet, wird jetzt für 1,99 Euro angepriesen.

Direkt neben dem Preisschild befindet sich ein weiteres Etikett: Es zeigt an, welche Haltungsform bei den Tieren gewählt wurde. 1 ist dabei die Schlechteste, 4 die Beste.

Edeka und weiterer Facebook-User klären den Mann auf

Was den Mann daran wundert: Da die Fleischwurst vegetarisch ist, dürfte sich in dem Produkt doch überhaupt kein Fleisch befinden. Doch das Etikett beschreibt die Haltungsform, in denen die Hühner gehalten werden. In dem Veggie-Produkt ist nämlich Ei enthalten.

Ein Facebook-Nutzer klärt den Mann freundlich auf: „Die Hühner, aus deren Eiern das Hühnereiweißpulver gewonnen wurde“, schreibt er.

Und Edeka gibt ihm recht: Die Kennzeichen gelten auch für Geflügelbetriebe. (cf)