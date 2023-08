Edeka-Kunden fallen vom Glauben ab – schuld ist dieser Anblick in den Regalen

In dieser Filiale von Edeka waren die Kunden zuletzt ganz schön erstaunt. Der Grund: Es gab keine Preisschilder.

Betroffen war der Edeka-Markt Görge in Braunschweig, wie unser Partnerportal News38 berichtet. Mehrere Leser hatten sich bei der Redaktion gemeldet und auf das Problem aufmerksam gemacht. Daraufhin hatte News38 sich vor Ort selbst ein Bild gemacht.

Edeka-Kunden verdutzt

Und in der Tat: Seit Tagen war die Ware nicht mit Preisen deklariert. Und so wurde der Einkauf für die Kunden zum großen Rätselraten. Was würden die Strauchtomaten wohl kosten? Wie teuer mag das Toastbrot sein? Und welche Tiefkühlpizza könnte diese Woche im Angebot sein? Antworten auf diese Fragen bekamen die Edeka-Kunden erst an der Kasse.

Das Problem: Der betroffene Markt arbeitet mit elektronischen Etiketten. Und die IT hatte Schwierigkeiten mit der Bereitstellung von Daten, teilte Edeka auf Anfrage von News38 mit. Die Technik arbeite mit Hochdruck an Lösungen (hier mehr zum Thema).

Edeka und die Preiskämpfe

Und während die einen Kunden sich über mangelnde Preisschilder beschweren, wollen andere Edeka-Kunden die Preise am liebsten gar nicht erst sehen. Im Zuge der jüngsten Mega-Inflation stiegen einige Lebensmittelpreise in schwindelerregende Höhen.

Dass die teils extrem hohen Preisanpassungen einzig mit gestiegenen Kosten bei den Lebensmittel-Herstellern zusammenhängen, wird von vielen Experten bezweifelt. Experten vermuten hingegen, dass einige Konzerne ihre Chance wittern, die Preise exorbitant nach oben schießen zu lassen.

Edeka wollte bei vielen Produkten die teils unverschämt hohen Preissteigerungen jedoch nicht an die Kunden weitergeben. Die Folge: Die Supermarktkette lieferte sich Preiskämpfe – so zuletzt auch mit Coca Cola. Dass ausgerechnet der Konzern für seine Produkte so viel mehr Geld fordert, dessen Getränke in der Produktion lächerlich günstig sind, steht bezeichnend für die jüngsten Entwicklungen.

Edeka klagte sogar gegen Coca Cola – verlor aber nun vor Gericht. Welche Folgen die Pleite vor Gericht für die Kunden hat, erfährst du hier.