Nach Streit auf Edeka-Parkplatz: 18-Jähriger fährt Junge (12) tot

Erschreckender Vorfall auf einem Supermarkt-Parkplatz in Baden-Württemberg!

Im kleinen Ort Niedernhall (rund 4.200 Einwohner) sollen am Donnerstag (11. September) zwei Jugendliche (18, 16) mit zwei Jungs (13, 12) in einen Streit geraten sein. Die Situation eskalierte derart, dass der 18-Jährige schließlich mit seinem Audi den 12-jährigen Jungen anfuhr. Dabei erlitt das Kind tödliche Verletzungen.

Kind (12) auf Edeka-Parkplatz totgefahren

Bildern zufolge, die „Bild.de“ vorliegen, trug sich das Unglück auf dem Edeka-Parkplatz an der Criesbacher Straße in Niedernhall zu. Laut Polizei waren die Kinder und die Jugendlichen gegen 20.20 Uhr in einen Streit geraten. Als der 12-Jährige und der 13-Jährige schließlich mit Fahrrad und Tretroller den Parkplatz verließen, stieg der 18-Jährige gemeinsam mit seinem Begleiter (16) in seinen Audi – und soll den 12-jährigen Jungen auf seinem Fahrrad angefahren haben.

Bei dem Sturz wurde das Kind so schwer verletzt, dass es noch vor Ort auf dem Edeka-Parkplatz verstarb. Sein 13-jähriger Begleiter blieb unverletzt. Der Audi-Fahrer konnte am Ort des Geschehens festgenommen werden und wird am Freitag (12. September) einem Haftrichter vorgeführt. Der Vorwurf gegen den Deutschen lautet Totschlag.

Mit weiteren Details zu dem entsetzlichen Drama hält sich die Polizei bisher bedeckt. Es ist nicht bekannt, ob sich die beiden Jugendlichen und die Kinder kannten – oder worüber sie auf dem Edeka-Parkplatz derart hitzig gestritten haben. Die Ermittler verrieten am Freitag lediglich, dass der 18-jährige Verdächtige am Steuer des Audis auch wirklich einen Führerschein besaß. (mit dpa)