Damit haben die Edeka-Kunden definitiv nicht gerechnet. In einer Filiale des Lebensmittelhändlers rieben sich die Besucher verwundert die Augen!

Pfandflaschen abgeben – das ist etwas, was viele Kunden von Edeka & Co. gerne bis zum letzten Drücker aufschieben. Irgendwann ist man dann aber doch dazu gezwungen, mit Tüten voller PET-Flaschen und Getränkedosen zum nächsten Edeka zu wandern und sie in den Automaten zu stecken.

In einem Edeka in Hessen erlebten die Kunden jetzt aber eine unerwartete Überraschung.

Edeka: Überraschung am Pfandautomat

Auf Facebook postete eine Kundin ein Foto der Pfandautomaten eines Edeka im hessischen Weyhers (Landkreis Fulda). Darauf zu sehen: Zwei ganz normale Pfandautomaten – und links davon eine Apparatur, die man nicht in jedem Supermarkt vermutet.

Tatsächlich steht dort ein Waschbecken. Mit Papierhandtuch-Automat, Seifenspender und Mülleimer für die benutzten Handtücher. Ein Segen für die Kunden! „Wow, das ist mal eine vorbildliche Pfandrückgabe-Station. Mit Waschbecken zum Händewaschen“, freut sich die Kundin auf Facebook. „Toller Service von Edeka“.

Wer kennt es nicht? Man greift in die Tasche mit Leergut – und in irgendeiner Flasche oder Dose war noch ein Bodensatz an Flüssigkeit, der nun die Tasche und die Hand verklebt. Da kommt so eine Säuberungsmöglichkeit gerade recht.

