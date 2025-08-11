Kunden von Edeka & Co. müssen schnell handeln – sonst gibt es an der Kasse eine böse Überraschung

Für Kunden von Netto, Edeka & Co. gibt es an der Kasse vielfältige Möglichkeiten, um zu bezahlen – sei es mit Bargeld, der Karte oder eben auch mit Payback. Durch einen Scan an der Kasse lassen sich Punkte sammeln und man kann auch mit diesen bezahlen. Wer diesen Service weiterhin nutzen möchte, muss jedoch jetzt schnell handeln.

Payback stellt nämlich ab Montag (28. Juli) offiziell seinen Kontoschutz um. Wer weiterhin das Angebot nutzen möchte, um bei Edeka, Netto & Co. an der Kasse zu zahlen, muss diesen vor Monatsende umstellen.

Kunden von Edeka & Co. können PIN oder Zwei-Schritt-Verifizierung nutzen

Bisher konnten Kunden ihre gesammelten Payback-Punkte einlösen, indem sie ihr Geburtsdatum und ihre Postleitzahl angaben. Aus Sicherheitsgründen wurde jetzt jedoch beschlossen, dass dies nicht ausreicht, um das Konto angemessen zu schützen.

+++ Aldi, Lidl und Co.: Kunden wollen einkaufen – doch an diesem Tag sollten sie es lieber lassen +++

Daher werden die Kunden jetzt aufgefordert, eine selbst ausgewählte PIN festzulegen oder die Zwei-Schritt-Verifizierung zu aktivieren, wie „Netzwelt“ berichtet. Dabei kommt es darauf an, ob die Kunden eine Payback-Karte besitzen oder ausschließlich die App an der Kasse von Edeka & Co. nutzen.

Wer eine physische Karte von Payback nutzt, wird gebeten, eine PIN einzurichten. Dabei handelt es sich um eine frei gewählte vierstellige Zahl, die man in Zukunft beim Einlösen der Punkte angeben muss.

+++ Was Aldi-Kunden nicht wissen sollten – jetzt von RTL aufgedeckt +++

Payback: Code ändert sich alle 60 Sekunden

Es gibt mehrere Möglichkeiten für Kunden, die PIN einzurichten. So kann man diesen unter anderem auf der bekannten Payback-Website oder der Aktionsseite von Payback zum Kontoschutz einrichten. Auch ist es möglich, die PIN telefonisch per Kundenservice zu ändern.

Kunden, die ausschließlich die App von Payback nutzen, werden aufgefordert, die Zwei-Schritt-Verifizierung einzurichten. Bei dieser wird bei jeder Nutzung ein neuer Code generiert, wie „Netzwelt“ erklärt. Die Zwei-Schritt-Verifizierung kann man ganz einfach auf der App einrichten, unter dem Tab „Services“. Danach wird ein Code angezeigt, der sich jede Minute ändert. Dabei handelt es sich um den Code, den man schlussendlich am Kundendisplay angeben muss.