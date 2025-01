Edeka: Beschwerden von Payback-Kunden reißen nicht ab – „Für nix verschwendet“

Seit dem 1. Januar 2025 setzt Edeka auf Payback. Spätestens im März verabschiedet sich der Supermarkt-Riese endgültig von der Deutschlandcard und das neue und einzige Bonusprogramm heiß Payback.

Viele Edeka-Kunden wollten direkt zum Start auf Punktejagd gehen, doch an der Kasse beziehungsweise spätestens Zuhause folgte dann die bittere Ernüchterung. Denn beim Wechsel auf Payback lief noch nicht alles rund und es gab ein paar technische Probleme – die offenbar noch immer anhalten.

Edeka: Probleme mit App und Payback

Die Payback-Server reagieren extrem langsam oder gar nicht, ein Anmelden in der App ist für viele Verbraucher nicht möglich. Bei so einem großen Projekt kann es am Anfang schon mal etwas ruckeln, doch auch einige Tage nach dem Start bestehen die Probleme offenbar immer noch. Zumindest gibt es unter einem Facebook-Beitrag auch am Montag (6. Januar) noch einige Beschwerden.

„Wenn jetzt noch die App von Payback (und somit die Verknüpfung mit der EDEKA App) auf einem Huawei funktionieren würde. Somit ist der 15-Fach Punkte Coupon futsch.“

„Schade das es über die Edeka App nicht geklappt hat. Keine Punkte gutgeschrieben. Beim Edeka Bäcker Payback Karte gescannt, punkte gesammelt und der 15- Fach Coupon wurde eingelöst, der eigentlich für den Haupteinkauf gedacht war. Coupon für nix verschwendet.“

„Payback in der Edeka App hinterlegt, hat keine Punkte gut geschrieben.“

„Die App und der Service sind grauslich. Ich warte seit Wochen auf die Freigabe der bargeldlosen Zahlung per App.“

Edeka-Kunden benötigen Geduld

In Bezug auf die Verknüpfungsproblematik mit Paypal in der App gesteht das Edeka-Team immerhin: „Es kann derzeit zu technischen Schwierigkeiten kommen.“ Zudem wird geraten, es zu einem „späteren Zeitpunkt“ erneut zu versuchen. Auch andere Kunden verweisen darauf, etwas Geduld zu haben. Nach ein paar Tagen würden die Punkte nachträglich gut geschrieben werden.

Zudem habe das Punktesammeln bei vielen geklappt, indem sie anstatt der Edeka-App die Payback an der Kasse gescannt hätten. Sollten die Probleme bei einzelnen Personen auch langfristig weiter auftreten, dann empfiehlt das Edeka-Team Betroffenen, dass sie sich direkt mit dem Kundenservice in Verbindung setzen.