Neuerung auf Edeka-Parkplatz geplant – es betrifft 300 Filialen!

Edeka treibt die Verkehrswende voran: In Zusammenarbeit mit Electra entstehen bis 2028 an 300 Märkten Schnellladestationen für Elektroautos.

Erfahre, wie diese Partnerschaft die Zukunft der Elektromobilität prägen könnte.

Schnellladesäulen bei Edeka: Ausbau für die Zukunft

Der französische Schnelllade-Anbieter Electra plant, bis 2028 rund 300 Edeka-Märkte mit Ladestationen für Elektrofahrzeuge auszustatten. Die Partnerschaft mit CEV Handelsimmobilien soll sicherstellen, dass Kunden während ihres Einkaufs bequem ihre Fahrzeuge laden können. Electra betreibt laut „lebensmittelpraxis“ aktuell über 540 Ladeparks in zehn europäischen Ländern und erweitert sein Netz stetig.

Die neuen Ladestationen werden auf den Parkflächen von Edeka-Märkten installiert. CEV-Geschäftsführer Steffen Buchholz betonte: „Als Vermieter und Standortentwickler sehen wir es als unsere Aufgabe, unsere Handelsimmobilien zukunftsfähig aufzustellen.“ Electra will bis 2030 insgesamt 15.000 Schnellladepunkte aufbauen. In Frankreich und Belgien sieht sich das Unternehmen bereits als Marktführer.

Edeka und Electra: Ein wichtiger Schritt für Elektromobilität

In Deutschland plant Electra zunächst über 30 Ladeparks bis 2026. „Deutschland ist einer der wichtigsten Märkte für die Verkehrswende in Europa“, erklärte Paul Tonini, Deutschland-Chef von Electra. Der Edeka-Verbund könnte mit dieser Initiative einen wichtigen Beitrag zur Förderung von Elektromobilität leisten, indem Ladeinfrastrukturen einfacher zugänglich gemacht werden.

Die Zusammenarbeit mit Electra zeigt, wie Edeka seine Infrastruktur auf die Bedürfnisse moderner Mobilität anpasst. Solche Projekte tragen nicht nur zur Verkehrswende bei, sondern stärken auch die Position von Edeka als zukunftsorientierter Handelsverbund. Mit über 3.300 Schnellladepunkten in Europa baut Electra seine Technologieführerschaft konsequent aus.