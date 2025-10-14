Edeka-Kunden wollen an der Ostsee einkaufen – beim Bezahlen trifft sie der Schlag

Gerade jetzt zur anrollenden Weihnachtssaison dürften viele Kunden von Edeka, Aldi und Co. noch mehr als ohnehin schon aufs Geld beim Einkaufen achten. Das sei ihnen auch besser geraten, schaut man sich die aktuellen Preise für Weihnachtsleckereien so an (hier mehr dazu).

Zumindest versucht der ein oder andere Händler hin und wieder, seinen Kunden auch etwas zurückzugeben und den ein oder anderen Cent sparen zu lassen. So hatten Aldi-Kunden zuletzt vorm Kühlregal allen Grund zum Jubeln, senkte der Discounter die Preise für Butter und Käse. Doch wer als Edeka-Kunde in einigen Filialen an der Ostsee das Gleiche hofft, für den droht spätestens an der Kasse die Ernüchterung.

Keine Angebote bei Edeka an der Ostsee?

Denn das Problem: Wo Edeka drauf steht, stecken unabhängige Kaufleute dahinter. Ähnlich wie bei McDonald’s müssten diese sich zwar an Grundsatzregeln halten, doch bei den Preisen und Angeboten sei es jedem Marktleiter inviduell überlassen, ob er seine Kunden sparen lassen will – oder eben nicht.

Wie die „Ostsee Zeitung“ berichtet, würde so etwa nicht jede Edeka-Filiale in Mecklenburg-Vorpommern bei Wochenangeboten mitziehen. So würden die Märkte in Rostock, an der Mecklenburgischen Seenplatte oder auf Rügen unter der Führung selbstständiger Kaufleute stehen.

Touristen sollten eines wissen

So muss nicht jeder mitziehen, nur weil andere Edeka-Filialen etwa den Preis für Butter oder Milch senken. „Es ist in seltenen Fällen möglich, dass ein Markt keinen Blätterkatalog hinterlegt hat“, heißt es auf Nachfrage der „Ostsee Zeitung“ sogar noch weiter. Dazu würde etwa der Edeka in Vitte auf Hiddensee zählen.

Gerade Touristen müssen sich also an der Ostsee umstellen, wenn sie für ihre Ferienwohnung einkaufen wollen. Doch wer nun auf dem Schirm hat, dass sich nicht in allen Edeka-Filialen sparen lässt – der braucht sich davon auch am Ende nicht die Ferienstimmung vermiesen zu lassen.