Edeka: Blick ins Obstregal lässt Kunden vor Wut schäumen – „Geht’s noch???“

Ob bei den Supermärkten oder den Discountern: An Edeka, Aldi und Co. sind die dank Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg gestiegenen Preise nicht spurlos vorbeigegangen. Seit vergangenem Jahr kämpfen Hersteller, Händler und Kunden gleichermaßen mit den Folgen der Inflation. Nach wie vor dürften viele mit Bauchweh in den lokalen Supermarkt spazieren.

Immer wieder machen vor allem Kunden ihrem Frust über die gestiegenen Preise im Netz Luft. Auf diversen Social-Media-Kanälen werden tagtäglich Preis-Vergleich-Videos oder Bilder vom neuesten Preis-Skandal geteilt. Wieder mal hat es ein Edeka-Kunde jetzt gewagt, seinen Schnappschuss mit deutlichen Worten zu teilen. Ausgerechnet im Obst-Regal machte er eine schockierende Entdeckung.

Edeka-Kunde macht Frust Luft

„Gerade bei uns im Edeka entdeckt“, schrieb er zu seiner Aufnahme, die er auf X (ehemals Twitter) teilte. Die Frucht allen Übels? Ausgerechnet eine Kiwi, genauer gesagt eine Kiwi Gold. Kunden müssen für das Obst beim Supermarkt laut Aufnahme satte 1,69 Euro hinblättern. Der Kunde kann es nicht fassen und lässt seiner Wut im Netz freien Lauf: „Geht’s noch???“, wird er deutlich.

Auch andere Kunden trifft bei diesem Anblick der Schlag. „Ekelhaft, die bleibt einem im Halse stecken“, macht ein anderer in der Kommentarspalte klar. Eine hat wegen den horrenden Preisen sogar drastische Konsequenzen gezogen: „Ich selbst kaufe nichts mehr Überteuertes. Mich stört auch nicht, wenn das Zeug vergammelt.“

Kunde teilt Spar-Trick

Ein anderer Kunde dagegen rät sogar ganz davon ab, bei der Supermarkt-Kette sein Obst einzukaufen. „Obst kauft man außerdem nicht beim Edeka. Die waren immer viel zu teuer.“

Lässt sich aber trotzdem beim Kiwi-Kauf sparen? Laut dem Edeka-Kunden schon. „Es gibt immer noch die kleinen grünen im 6er-Pack“, verrät er seinen Spar-Trick in der Kommentarspalte. Kunden, denen es allerdings nach der besonderen goldenen Kiwi-Variante gelüstet, müssen wohl entweder tiefer in die Tasche greifen, oder zur herkömmlichen Obstsorte zurückgreifen.