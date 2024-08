Edeka: Paukenschlag! Kult-Produkt legt einen drauf – Kunden sind Feuer und Flamme

Paukenschlag bei Edeka! Mit dem „Dönerback“ revolutionierte der Mustafa Demirkürek (53) aus Thüringen Fast-Food – zwölf Minuten in den Ofen und schwups, ist der Aufback-Döner fertig und kann verputzt werden. Für 6,99 Euro gibt’s das gute Stück bei Edeka zu kaufen. Doch das Ziel sei noch lange nicht erreicht.

Jetzt verrät Demirkürek, worauf Kunden sich schon bald freuen dürfen. Und dabei handelt es sich nicht nur um neue Geschmackssorten seines Aufback-Döners. Es geht um viel mehr, nämlich um die Erweiterung der ganzen Produktpalette, die es dann auch bei Edeka zu kaufen gibt, wie unser Partnerportal Thüringen24 berichtet.

Edeka: Paukenschlag! Kult-Produkt legt einen drauf

Monatelang fieberten Döner-Fans auf die Fertig-Version des türkischen Traditionsgerichts hin. Im Juni 2024 war es so weit: Nach 16 Jahren des Tüftelns und Verfeinerns feierte der „Dönerback“ seine Premiere in den Edeka-Märkten. Und bisher sei er laut Demirkürek ein wahrer Verkaufshit! Kein Wunder, dass der Aufback-Döner so gut ankommt. Denn Demirkürek ist schon seit 30 Jahren in der Gastro tätig.

Bei dem „Dönerback“ wird es nicht bleiben! Der gebürtige Kurde verrät Thüringen24, wie es weiter gehen soll. Döner-Fans können sich richtig auf was freuen! Der 53-Jährige will mit neuen Produkten an den Erfolg seines Aufback-Döners anknüpfen. „Neue Varianten kommen dazu. Ein Döner mit Knoblauch und einer mit Chili sind die nächsten, die kommen“, verrät er. „Danach machen wir andere Fleischvarianten, etwa Kalb“, fügt er hinzu.

Kunden sind Feuer und Flamme

Aber die neuen Kreationen sind nicht das einzige, worauf sich Döner-Liebhaber freuen dürfen. „Ab dem nächsten Jahr planen wir andere Produkte: Dönerteller, Dürüm-Döner, Dönerbox und eine Dönerpizza“, so der Thüringer weiter. Und auch vegane und vegetarische Optionen stehen zur Debatte. Wann genau es so weit ist, kann Demirkürek allerdings nicht verraten. „Das kommt drauf an, welche Kapazitäten wir nächstes Jahr haben“, meint er.

Mehr News:

Nicht nur Edeka-Kunden können sich freuen. Denn auch andere Supermärkte und Discounter sollen sukzessive bundesweit beliefert werden. Sogar das Ausland soll mit dem Aufback-Döner gesegnet werden. Welche Märkte und Länder die nächsten Ziele sind, kannst du hier bei Thüringen24 nachlesen!