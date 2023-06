Edeka: Neuerung angekündigt! Kunden reiben sich bei Sortiment verwundert die Augen

Das könnte die Einkaufsplanung vieler Edeka-Kunden künftig verändern…

Das Sortiment an Lebensmitteln bei Edeka ist groß, da ist eigentlich für jeden Kunden was dabei. Aber manchmal gehört zum Wocheneinkauf mehr als nur Lebensmittel. Für das ein oder andere Produkt muss man dann wohl oder übel den Laden wechseln.

Doch eine neue Aktion in einigen Edeka-Filialen könnte Kunden diesen Schritt zumindest teilweise ersparen. Denn plötzlich steht dort im Laden ein ungewohnter Verkaufsstand.

Edeka kündigt neue Aktion an

Dabei handelt es sich um die „Beautybox“ des Hamburger Drogeriemarkts „Budni“. Dort werden Körperpflege- und Kosmetikartikel verkauft – Dinge, die man sonst nicht zu Hauf bei Edeka findet. „Mit der beautybox bieten wir unseren Kunden ein neues Einkaufserlebnis in bewährter Umgebung“, sagt Jürgen Mäder, Geschäftsführer der Edeka Südwest Stiftung. Und weiter: „Den Extra-Gang in die Drogerie können sie sich künftig sparen.“

So sehen die „Budni Beautyboxen“ aus. Foto: Budni

Die „Beautyboxen“ sollen auf Flächen von bis zu 250 Quadratmetern bis zu 8.500 Drogerieprodukte anbieten – vorrangig natürlich Artikel der „budni“-Eigenmarken.

„Beautyboxen“ bisher nur in einer (!) Filiale

Doch zu früh sollten sich Kunden jetzt noch nicht freuen! Denn bisher gibt es diese Box nur in einer einzigen Edeka-Filiale in ganz Deutschland – und zwar im baden-württembergischen Villingen-Schwenningen. Im Laufe des Jahres sollen noch weitere Standorte in der Region folgen, mittelfristig sind auch noch mehr möglich.

Je nachdem, ob das Angebot bei den Kunden gut ankommt. Wie es außerhalb von Baden-Württemberg mit den Planungen aussieht, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt.