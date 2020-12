Edeka-Kunden kommen Tränen wegen Weihnachtsvideo: „Ich habe geheult“

Die Wochen rund um Weihnachten sind immer besonders emotional - das wissen auch Supermärkte wie Edeka. Nun hat das Unternehmen seine Kunden mit einem Weihnachtsvideo sogar zum Weinen gebracht!

Bereits Ende 2015 gelang Edeka mit dem Werbespot „Heimkommen“ ein Internet-Hit. Darin ging es um einen alten Mann, der erst eine Fake-Meldung über seinen eigenen Tod veröffentlichen musste, um seine gesamte Familie an ein und denselben Tisch zu bringen. Im Jahr 2020 will Edeka diesen Erfolg nun offenbar wiederholen – und setzt erneut auf einen älteren Mann als Protagonist.

Edeka: Neuer Weihnachts-Spot rührt zu Tränen

Herr Schmidt lebt in einer Wohnung in einem großen Mehrfamilienhaus. Auf eine Familie mit Migrationshintergrund, die in einer der Etagen unter ihm wohnt, ist er jedoch nicht sonderlich gut zu sprechen. Doch dann verändert ein Anruf plötzlich alles.

Edeka-Werbespot: Die besondere Weihnachtsgeschichte des Herrn Schmidt

Vom Ordnungsamt erfährt er, dass er sich in Quarantäne begeben muss. Ob er selbst positiv auf Corona getestet wurde oder Kontakt zu einem Infizierten hatte, erklärt der Spot nicht. Der Zettel mit den Worten „Achtung! Corona! Abstand!“ an Herr Schmidts Wohnungstür bringt den Sohn der Nachbarsfamilie jedoch auf eine Idee.

Das ist Edeka:

Edeka wurde 1907 in Leipzig gegründet

Edeka steht für E inkaufsgenossenschaft d er K olonialwarenhändler

inkaufsgenossenschaft er olonialwarenhändler Der Hauptsitz von Edeka ist in Hamburg

376.000 Menschen arbeiten bei Edeka (Stand 2018)

Edeka veröffentlicht seine Angebote in einem Prospekt

Gemeinsam mit seiner ganzen Familie bereitet er Herrn Schmidt ein klassisches Weihnachtsessen aus Klößen, Entenbraten und Rotkraut zu – und legt zusätzlich noch zwei Gebäckstücke bei, die Herr Schmidt früher im Spot noch abgelehnt hat. Von der Treppe aus wünscht der Junge seinem Nachbarn „Frohe Weihnachten“ – und Edeka schließt den Werbespot daraufhin mit der Botschaft „Lasst uns froh und bunter sein“ ab.

Kundin emotional: „Wird ganz warm ums Herz“

Auf YouTube sammelte der Clip nach weniger als einem Tag schon über 90.000 Klicks, der dazugehörige Facebook-Beitrag wurde mehr als 4.000 mal geteilt. Das Feedback ist eindeutig: Alle sind zutiefst berührt.

„Die Zeit voll getroffen! Fettes Lob an die Macher und die Idee dieses tollen Werbespots!“

„Es geht auch in besonderen und schlimmen Zeiten gemeinsam! 'Abstand' bedeutet eben nicht immer zwangsläufig 'alleine sein'. Danke für das tolle Video, ihr seid klasse!“

„Mir laufen die Tränen. Vor Rührung, Mitgefühl und Glückseligkeit.“

„And der Winner für the beste X-mas Werbung the lastet Jahre: Edeka.“

„Was für ein tolles Video ist das denn bitte. Ich habe geheult.“

„Da wird einem doch ganz warm ums Herz.. Das ist der Sinn vom Weihnachtsfest für mich.“

Wirkt fast so, als Edeka mit diesem Weihnachts-Werbespot tatsächlich an den Erfolg des „Heimkommen“-Spots vor fünf Jahren anknüpfen kann.

Gleicher Slogan – aber andere Reaktion

Überraschend: Der Slogan „Lasst uns froh und bunter sein“ funktioniert bei Edeka nicht automatisch. Vor einem Monat kreierte der Händler bereits einen Spot mit dieser Botschaft. Darin ging es um eine Familie, die offenbar ihr Weihnachtsessen immer der Tradition des Landes anpasst, aus dem der aktuelle Freund ihrer Tochter stammt – und endet damit, dass die Tochter dem italienischen Verkäufer schöne Augen macht, der ihnen zu Weihnachten Parmaschinken anbietet.

Das Urteil der Kunden: vernichtend. Etwa 90 Prozent der User gaben auf YouTube einen Daumen nach unten.

