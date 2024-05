Edeka und Netto geraten ins Schwitzen – weil Kunden zu diesem Produkt eine klare Meinung haben

Bei Edeka und Netto können Kunden so ziemlich alles kaufen, was das Herz begehrt. Ob frisches Obst und Gemüse, Backmischungen für den nächsten Geburtstagskuchen, Getreideprodukte und inzwischen sogar Haushaltsware. Doch ein Artikel ist bei den meisten Kunden besonders hoch im Kurs: Kaffee.

Ob morgens zum Aufstehen oder am Nachmittag zu einem Stück Kuchen – Zu einer Tasse Kaffee können nur die wenigsten Menschen „Nein“ sagen. Doch bei diesem besonderen Produkt gehen die Meinungen der Kunden stark auseinander.

Edeka und Netto vor einer schwierigen Entscheidung

Wer bei Edeka und Netto regelmäßig nach den Kaffeekapseln in dem Regal greift, um sich mit seiner eigenen Maschine nach Lust und Laune das Getränk zuhause selbst zuzubereiten, der hat bestimmt schon mal von Coffee-B gehört. Dabei handelt es sich um Kaffeekapseln und zwar ganz ohne die eigentliche Kapsel. Der Grund? Delica, ein Tochterunternehmen der Schweizer Supermarktkette Migros, wollte damit dem umweltschädlichen Ruf der herkömmlichen Kapseln ein Ende setzen.

Vor knapp eineinhalb Jahren stellte Fabrice Zumbrunnen, der ehemalige Migros-Chef, die umweltfreundlichen nicht-Kapseln vor. Doch nun soll die Strategie unter der neuen Führung grundlegend geändert werden, wie der „Tagesanzeiger“ zuletzt berichtete. Edeka und Netto, die beiden deutschen Supermarkt-Ketten in denen Kunden de Coffee B bislang kaufen konnten, schauen genau hin.

„Ursprünglich hatte die Migros geplant, Coffee-B nach der Schweiz, Deutschland und Frankreich auch in Länder wie Großbritannien, Italien, Österreich und die USA zu exportieren. Doch dieser Schritt ist jetzt gestoppt“, heißt es in einem Bericht vom „Watson“. Der Grund dafür ist, dass die Nachfrage sich in den vergangenen Monaten schlechter entwickelt hat, als gedacht. Das hängt unter anderem wohl mit der aus Kundensicht schlechteren Qualität von Kapseln und Maschine zusammen.

Ob und inwiefern Edeka und Netto auf diese Nachfrage-Situation reagieren werden, bleibt abzuwarten.