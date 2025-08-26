Kunden suchen verzweifelt nach neuem Hype-Produkt! „Hier enttäuschen leider Edeka und Netto“

Erst Malz und jetzt auch noch Cola – die neuen „Knabe“-Produkte von Streamer „HandOfBlood“ kommen anscheinend gut an. Jetzt hat der Youtuber bereits ein neues nachgelegt. Nach dem Launch vom „Knabe Malz“ im vergangenen Jahr ist nun auch die „Knabe Kola“ auf den Markt gekommen und wird über Netto und Edeka vertrieben.

Allerdings berichten Kunden von großen Problemen. Die Crux: Sie finden die Getränke nicht bei Netto oder Edeka.

Edeka & Netto: Kunden suchen verzweifelt nach Hype-Produkt

„HandOfBlood“ alias Maximilian Knabe ist längst nicht der einzige Streamer, der seine eigenen Getränke- oder Snack-Marken anbietet. Gönrgy, ALGE, Dirtea – you name it! Fast jeder große Streamer baut sich so ein zweites Standbein auf.

Auch interessant: Rewe und Edeka wollen Trend mitgehen – und tappen in miese Falle

Seit Anfang 2024 gibt es bereits das Knabe Malz und seit August diesen Jahres auch die Knabe Kola. Diese wurde unter anderem mit der Spandauer Agenturgruppe Gute Gesellschaft (zu der auch Eintracht Spandau gehört) und Drinks & More von Krombacher produziert. Die 0,33-Liter-Dosen gibt es mit und ohne Zucker nun bei Edeka und Netto zu kaufen. Allerdings scheinen viele interessierte Kunden leer auszugehen.

„Hier enttäuschen leider Edeka und Netto“

„Hat jemand schon die Knabe Kola bei einem Edeka oder Netto gespottet?“, fragt ein Nutzer bei „Reddit“. „Bitte gerne Koordinaten mitteilen“. Auch in Bayern wird händeringend danach gesucht. Scheinbar kommen besonders Kunden außerhalb von Berlin nur schwer an das neue Getränk. „Ich such schon immer das Knabe Malz und find es nicht. Hab‘ das Gefühl, Bayern ist da nicht so gut aufgestellt.“ Auch in Nordhorn sei nichts zu finden. „Hier enttäuschen leider Edeka und Netto“, lautet ein resignierter Kommentar.

Schon finden sich hilfsbereite Berliner, die gerne eine Dose mitbringen wollen. Andere tauschen sich fleißig über Fundorte aus. So soll es in Hannover am Engelbosteler Damm (E-Damm) bei Netto geklappt haben oder auch in Nürnberg, beim Globus in Braunschweig oder auch bei Trinkgut wurden einige Fans von HOB fündig. Teilweise waren die Getränke allerdings auch schon ausverkauft. Doch wer noch ein paar Dosen ergattern konnte, der teilte das gleich schriftlich oder mit Beweisfoto den anderen Nutzern mit.